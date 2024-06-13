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從早熱到晚！大台北、花東縱谷高溫36度　專家：防熱傷害

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲西南風影響，各地白天高溫普遍32至35度。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，氣象專家林得恩指出，今日仍受西南風影響，各地白天高溫持續，大台北、花東縱谷高溫上探36度或以上，慎防熱傷害。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天至周六花東地區有焚風發生的機率，每天深夜至隔天清晨，彰化以南沿海易有局部短暫雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」張貼氣溫場預報圖，表示熱會傳染，不只白天熱，熱是從早到晚的概念。他說，今日仍受西南風影響，暖濕空氣補給充沛，預測各地白天高溫持續，普遍32至35度。

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▲▼ 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲大台北、花東縱谷等局部地區的高溫更可上探36度或以上 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

林得恩表示，尤其是大台北、花東縱谷等局部地區的高溫更可上探36度或以上；東南部地區也要留意有焚風可能發生的情況，高溫也在36度或以上的警戒區內。

林得恩說，整體來看，在沒下雨時，各地天氣又悶又熱，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，慎防熱傷害，加強留意防曬保溼並多補充水分。夜晚清晨各地溫度也沒完全降下來，預測低溫會在26至28度之間。

賈新興在臉書表示，周日清晨台南以南沿海仍有零星短暫雨，午後台中以南、北北基及宜花有零星短暫陣雨。下周一太平洋高壓逐漸增強，越來越悶熱，午後各地有零星短暫陣雨，下周二午後台中以南有零星短暫雨，周三至周六，午後各地有零星短暫陣雨。
 

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