南投縣政府活化文資點　 6／22起武德殿周邊封街辦市集

▲南投縣政府活化南投文資點，6月22日起武德殿周邊舉辦14場假日市集。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為喚起民眾對歷史文化資產的熱愛，南投縣政府將於本月底起至今年底辦理「南投文資熱點嘉年華—武德殿場域活化活動」，封街舉辦14場次「吾的市集」主題式假日市集；縣長許淑華邀請所有鄉親假日時可來南投市區逛逛，體驗親近歷史文化之美。

許淑華12日在南投縣文化園區武德殿前廣場召開記者會，由天籟鼓韻太鼓團帶來震撼人心的精采演出揭幕，包括縣議員林憶如、張秀枝、縣府文化局長林榮森、多位立委、議員服務處主任都到場共襄盛舉，一起為活動進行啟動儀式。

許淑華表示，縣府辦理一系列「吾的市集」假日主題市集，希望將現代文化藝術、歷史傳統等元素融入日常生活，同時也要藉此吸引人潮、促進南投市區周遭商圈的共榮共融；活動將從6月22日起至12月22日止，於周邊民生街封街舉辦14個不同主題假日市集，讓南投市多一個假日逛街的好去處，歡迎鄉親朋友前來尋寶體驗。

縣府文化局表示，嘉年華活動將依不同主題安排多種手作DIY和講座，並邀請街頭藝人在南投武德殿前廣場展示才華，包括音樂、氣球、泡泡等；活動期間至南投市店家消費滿200元、持紙本發票或收據，於指定期間內至活動服務台，即可集點、集滿10點兌換精美小禮，相關活動訊息請上「南投縣政府文化局」臉書粉絲專頁查詢。