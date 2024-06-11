不到1個月異常2次！YouBike通勤時間大當機　北市重罰10萬元

▲YouBike於11日上午發生全台大當機。（示意圖／記者崔至雲攝）

記者袁茵／台北報導

今（11）日早上7時51分，YouBike系統發生全國異常，造成YouBike 2.0及YouBike 2.0E電輔車無法提供租借服務，直至8時27分排除問題，恢復正常租借。台北市交通局晚間表示，考量此次事件造成重大公共利益損害，影響公共自行車形象，將依契約加重處分10萬元。

YouBike系統11日上午7時51分因系統異常，造成YouBike 2.0及YouBike 2.0E電輔車無法提供租借、還車及扣款情形，台北市交通局晚間表示，北市除了立即透過市府官方Line帳號通知民眾，並發布新聞稿提醒民眾改使用其他交通工具外，並要求微笑單車迅速排除問題，後續於同日8時27分排除問題，恢復正常租借。

交通局說明，考量今年5月20日剛發生全國YouBike停用事件，不到1個月又發生系統停用，為保障台北市使用者權益，下午偕同資訊局、新北市交通局等相關人員至微笑單車公司查核，現場瞭解系統故障原因。

交通局指出，已要求微笑單車公司提出完整報告及改善策略，未來應增加系統穩定性和備援機制，及重新檢討車機更新機制，除了應事先測試更新檔案對系統影響外，如有更新異常應立即排除，考量本次事件造成重大公共利益損害，影響公共自行車形象，後續將依契約加重處分10萬元。