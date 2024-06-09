　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸網紅搭星宇驚「能秒殺中國航空！」唯2缺點讓他不解　釣出張國煒親回應

記者閔文昱／綜合報導 

中國網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗，發現無論是機上硬體、餐飲或服務，星宇航空都做到了讓他非常滿意的程度，讓他不禁大讚「大中華最好的航司（航空公司）」、「能秒殺大陸的航司」，不過他也在影片中點出了2個美中不足之處，結果意外釣出星宇航空董事長張國煒本人回應。

金毛2日在YouTube上傳他和妻子搭乘星宇商務艙，並從桃園飛往新加坡的體驗影片。首先在貴賓休息室時，他們就受到服務人員熱情接待，他也對休息室的裝潢風格，以及淋浴間的設施給予高度評價。另外他們還們品嚐了擔仔麵、漢堡、冰淇淋等美食，並發現自助區也有很多熱食、甜點。

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空。（圖／資料照）

登機後，金毛夫妻坐的是商務艙座椅，他除了讚賞降躁耳機的降躁效果好，也對於機上的娛樂螢幕與服務相當滿意；餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。為此，金毛評價，星宇航空的整體表現非常好，以後一定會越做越好。

▲金毛分享搭乘星宇體驗，釣出張國煒本人回應。（圖／翻攝自YouTube／金毛评测犬）

▲金毛分享搭乘星宇體驗。（圖／翻攝自YouTube／金毛評測犬，下同）

儘管對星宇航空的體驗大致滿意，不過金毛也指出了一些改進的空間。他認為餐桌只有左邊支撐受力，不是特別穩，並且機上沒有機外攝像頭，這讓他有些不解，因為他聽說星宇航空的董事長張國煒先生也是一個發燒飛友。

▲金毛分享搭乘星宇體驗，釣出張國煒本人回應。（圖／翻攝自YouTube／金毛评测犬）

影片曝光後隨即引發熱議，而針對商務艙沒有機外攝影機的問題，張國煒也現身留言區解釋「台灣法規有規定不能開，所以當初就沒選這項功能了哦，謝謝你們的搭乘，缺點我們會繼續改進。」對此，金毛驚喜詢問當天航班是否是張國煒親自駕駛？不過張國煒則回應，「不是喔，抱歉讓您失望了，有緣再相遇。」

▼影片釣出張國煒本人回應。（圖／翻攝自YouTube／金毛評測犬）

▲金毛分享搭乘星宇體驗，釣出張國煒本人回應。（圖／翻攝自YouTube／金毛评测犬）

ET快訊
陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光
睡覺不開冷氣「恐熱到中風」！3族群小心
黃仁勳離台前最後簽名　松山機場小編曝現場
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區曝
快訊／黃嘉千宣告「拿到保護令」　夏克立反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸網紅搭星宇驚「能秒殺中國航空！」唯2缺點讓他不解　K董親回應

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

快訊／今彩539頭獎1注中獎　獎落1縣市

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點　再送大紅包

兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

梅雨季小心「插座變綠」釀大火！台電示警2狀況快停用　清潔方式曝

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

離台前被問「何時再來」　黃仁勳笑：希望是今年！

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

陸網紅搭星宇驚「能秒殺中國航空！」唯2缺點讓他不解　K董親回應

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

快訊／今彩539頭獎1注中獎　獎落1縣市

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點　再送大紅包

兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

梅雨季小心「插座變綠」釀大火！台電示警2狀況快停用　清潔方式曝

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

雲岡石窟女廁裝「讀秒計時器」　女遊客傻眼：這也太崩潰

黃仁勳家開趴「看見好幾輛跑車」！輝達工程師曝他私下一面

陸網紅搭星宇驚「能秒殺中國航空！」唯2缺點讓他不解　K董親回應

哈瑪斯：以色列救人質行動造成210巴人死亡

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

大師賽首登上海萬人進場搶看　總監直面賽程緊湊、跨界聯名可能性

宜蘭某國中跆拳道隊爆霸凌！學姊「喊錯名」遭學弟鎖喉、踹頭5分鐘

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

湖人撒幣尋教頭！傳將開破億美元肥約招攬康大名帥

蓋最久的上帝傑作！巴塞隆納「聖家堂」開箱　如走入巨型魔幻森林

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

快訊／國家警報大響！大雷雨往南轟3地　暴雨警戒區出爐

她面試完突被警衛攔下！「聽1句」才知公司真面目

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

女大生懸賞200「幫抓蟑螂」　釣出一票勇者

明後天「午後雷陣雨最強」　一圖看降雨熱區

梅雨季小心插座變綠！台電揭2狀況易釀大火

兄替嫂繳帳單卡費！小姑：寄生上流

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興

更多熱門

相關新聞

行李被偷靠Apple Watch抓人　竊賊竟是機場員工

行李被偷靠Apple Watch抓人　竊賊竟是機場員工

美國一名女子搭乘廉航「精神航空」（Spirit Airlines）班機，降落後卻遲遲等不到託運行李，後來靠著追蹤行李箱裡的蘋果電子產品，才發現行李竟被一名機場員工偷走，動作甚至比警察還快。

機票最低200起！旅展9家航空優惠

機票最低200起！旅展9家航空優惠

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

星宇航空台港線贏的策略　年輕粉絲、航空貨運與延遠商機

星宇航空台港線贏的策略　年輕粉絲、航空貨運與延遠商機

星宇航空台北-香港航線今起開賣　7／16起每日2班往返

星宇航空台北-香港航線今起開賣　7／16起每日2班往返

關鍵字：

星宇航空網紅推薦航空公司飛行體驗客戶評價

讀者迴響

熱門新聞

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

Tank演出一半「突中斷1分鐘」！　超大咖金曲歌王助陣全場炸了

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

李多慧「蕾絲蒙眼」應援挨酸情色！　直球回應首編舞心聲

直擊／千人舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：你們是我的禮物

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面