愛犬上錯飛機「關8小時沒水喝」！飼主見屍體崩潰　怒槓航空公司

▲ 范塔齊尼焦急等待，在倉庫裡迎接他的卻是已經死亡的喬卡。（圖／翻攝自IG、metropoles）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西上月發生一起悲劇，一名男子帶愛犬搭乘國內線航班，狗狗卻因航空公司疏失上錯飛機，原先2個半小時的航程變成8小時，關在悶熱的籠子裡又沒水喝，令狗狗最終不幸死亡，令男子悲憤不已，現正努力推動新法改善毛小孩搭機條件。

《太陽報》報導，男子范塔齊尼（João Fantazzini）4月22日帶著4歲黃金獵犬喬卡（Joca）前往東南部城市聖保羅的機場，預定搭乘高爾航空（GOL）班機飛往中西部馬托格羅索州錫諾普，未料喬卡卻被送上另一架往東北部塞阿拉州首府福塔萊薩（Fortaleza）的航班。

喬卡原先只需2個半小時就可抵達錫諾普，卻因航空公司疏失必須從福塔萊薩重新飛回聖保羅，來回8小時全被關在狹窄又悶熱的籠子裡，且幾乎沒有水喝。

范塔齊尼降落錫諾普後才得知喬卡被送往其他城市，但工作人員聲稱喬卡狀況良好，並提供免費的回程機票，讓他回聖保羅與狗狗會合，又等了1個半小時後喬卡終於也回到聖保羅，工作人員卻稱喬卡「在機上不舒服」，實際上牠根本已經死亡，令他看見屍體後當場崩潰。

▲ 范塔齊尼怒控航空公司「殺了我的摯愛」。（圖／翻攝自IG）

范塔齊尼因為新工作需帶著喬卡搬家，「我不能離開牠，牠是我的一部分，是我的兒子，不論到哪裡我都會帶著牠」，喬卡也取得獸醫開出的飛行證明文件，未料卻因此喪命。

他指控，航空公司犯下一連串疏失，應該將喬卡安置於有空調的地方，落地後卻直接將牠帶到倉庫，將牠繼續關在籠子裡，「他們殺了我的摯愛。」

悲憤的范塔齊尼目前正努力推動通過聯邦法律，希望能保護其他需要旅行的毛小孩，避免悲劇重演，「動物也是生命，但他們不把我的狗當一回事」，「沒有什麼能換回我一生的摯愛，所以這條法律一定要通過，否則我絕不罷休。」

GOL對此則向《太陽報》聲明回應，對喬卡飼主的痛苦感同身受，也深表遺憾。事發後該公司暫停貨艙及客艙運送貓狗服務30天，持續至本月23日，以全力調查這起事件。