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貪圖11億家產！狠媳聯手司機「策劃假車禍」　花387萬買兇輾死公公

▲▼印度兒媳阿卡納（右）窺覷公公普特瓦爾（左）的家產，竟與外人聯手將公公撞死。（圖／翻攝自X）

▲印度兒媳阿卡納（右）窺覷公公普特瓦爾（左）的家產，竟與外人聯手將公公撞死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度警方最近對一名老翁在肇事逃逸中死亡的案件展開調查時，意外發現這場恐怖謀殺案竟是由這名受害者的兒媳所策劃，目的是為了爭奪價值30億盧比（約新台幣11.6億元）的財產。

據NDTV報導，82歲老翁普特瓦爾（Purushottam Puttewar）2周前到醫院探望妻子後，在回家的路上突遭一輛車子快速輾過。令人憤怒的是，司機在撞倒普特瓦爾後，不僅沒有停下車查看，還快速地離去，導致老翁死亡。

事後，警方在調查案件時赫然發現，策劃這起車禍死亡案件的居然是老翁53歲的兒媳阿卡納（Archana Manish Puttewar）。她是當地城市規劃部的副主任，並在多年前與普特瓦爾的醫生兒子曼尼什（Manish）結婚。

調查顯示，這名女子為了獲得公公價值高達30億盧比的巨額財產，與丈夫的司機與另外2名男子密謀策劃了這起謀殺，並提供1000萬盧比（約新台幣387萬元）的資金讓3名男子購買二手車，要他們以看似意外的方式撞死公公。

目前，警方已繳獲2輛汽車、黃金首飾和手機，並將根據《印度刑法典》和機動車法對他們提出謀殺罪等多項指控。與此同時，調查還發現阿卡納在其城市規劃部門的工作中存在嚴重違規行為，因此當局可能也會對她在工作上的失職展開調查與究責。

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