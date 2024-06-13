彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

▲4生肖在風雨過後迎來彩虹。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

柳暗花明！塔羅牌老師艾菲爾分享，6月生肖屬「龍、馬、鼠、雞」能逢凶化吉，在風雨過後迎來彩虹，找到新的機會與希望。

生肖龍

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生肖龍的你在6月裡，雖然會遇到一些挑戰，但也有機會在困境中發現新的機會。火星與冥王星呈現90度相位，可能會帶來一些意外的變化或衝突，特別是在事業和家庭方面。

然而，這也是你展現領導能力和決策能力的好時機，水星與土星呈現90度相位，溝通合作上可能會遇到困難，但只要保持耐心和冷靜，你將能夠順利解決問題。

夏至為你帶來新的能量和靈感，使你能夠更積極面對挑戰。摩羯座滿月將幫助你重新審視和調整目標，為未來的成功奠定基礎，在這些星象的影響下，將能夠逢凶化吉，轉危為安，迎接新的機會。

生肖馬

生肖馬的你在6月中，將面臨一些挑戰，但也有機會逢凶化吉，迎來新的發展契機。火星與冥王星呈現90度相位時，可能會感受到壓力和衝突，特別是在職場和人際關係方面。

然而，這段時間也是你展現應變能力和解決問題的好機會，水星與土星呈現90度相位時，溝通上可能會遇到一些困難或誤會，但只要保持冷靜和耐心，最終將能順利解決。

夏至帶來能量轉變，使你更積極和充滿信心。摩羯座滿月將幫助你重新審視和調整目標，為未來的發展奠定基礎，在這些星象的影響下，將能逢凶化吉，化危機為轉機，迎接新的挑戰與機會。

生肖鼠

生肖鼠的你在6月中，將經歷一些挑戰和考驗，但幸運的是你能夠逢凶化吉，迎接新的機會。火星與冥王星呈現90度相位時，可能會感受到壓力和緊張，尤其是在工作和家庭方面。

然而，這段時間也是你展現應變能力和智慧的好機會，當水星與土星呈現90度相位時，你可能會遇到溝通上的障礙或誤會，但只要耐心處理，最終將能順利解決。

夏至帶來了能量的轉變，你會感到身心更加平衡和穩定。摩羯座滿月將幫助你重新審視目標和計畫，為未來的發展奠定基礎，在這些星象的影響下，將能逢凶化吉，化危機為轉機。

生肖雞

生肖雞的你在6月裡，雖然會遇到一些困難，但也有機會在困境中逢凶化吉。火星與冥王星呈現90度相位，可能會帶來一些突如其來的變化或衝突，尤其是在家庭和人際關係方面。

然而，這段時間也是你展現智慧和應變能力的好時機，水星與土星呈現90度相位時，溝通合作上可能會遇到挑戰，但只要保持耐心和冷靜，最終將能順利解決問題。

夏至為你帶來新的能量和希望，使你更積極樂觀面對挑戰。摩羯座滿月將幫助你重新審視和調整目標，為未來的成功奠定基礎，在這些星象的影響下，將能夠逢凶化吉，轉危為安，迎接新的機會和挑戰。

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