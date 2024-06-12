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5星座好消息！　6月結束前翻紅

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲金牛座財運翻紅。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

好消息！塔羅牌老師艾菲爾分享，6月結束前，牡羊座、處女座、雙子座、金牛座、巨蟹座運勢翻紅。

►牡羊座－事業運翻紅

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最近困境：

牡羊座最近在事業上可能遇到瓶頸，工作進展不順利，專案進度拖延，同事之間的合作也不太有默契，讓你感到壓力重重。

翻紅機會：

隨著6月29日的牡羊座下弦月到來，你的事業運勢將迎來翻紅契機，會在工作中找到新的突破口，團隊合作變得更和諧。

火星冥王星的四分相（6月11日）雖然帶來一定挑戰，但也讓你在壓力下更有動力突破瓶頸。6月21日的夏至日將帶來新的能量，你會感受到前所未有的動力和決心，讓事業重回正軌，並取得顯著進展。

►處女座－工作運翻紅

最近困境：

處女座近期在工作上可能感到力不從心，任務繁重且瑣碎，效率低下，難以專注完成重要任務，導致工作壓力倍增。

翻紅機會：

6月12日的水星土星四分相，可能會讓你在工作上感受到一些挑戰，但正是這些挑戰，讓你更有機會展現自己的能力。

隨著6月17日水星進入巨蟹座，你的溝通能力將大幅提升，能夠更好與同事和上司交流，並推動工作進度。

6月27日水星土星的三分相，會讓你的思維變得更加清晰，能夠有效解決工作中的難題，提高工作效率，整體工作運勢顯著好轉。

►雙子座－貴人運翻紅

最近困境：

雙子座最近在事業和生活中，可能缺乏貴人的幫助，感覺獨自面對各種挑戰，缺乏支持和指引。

翻紅機會：

6月17日金星和水星同時進入巨蟹座，這將為你帶來更多的人際互動機會。你將會遇到願意提供幫助和支持的貴人，尤其在工作和事業上，他們會給你寶貴的建議和資源。

6月30日水星與天王星的六分相將，進一步促進你的社交運勢，幫助你結識更多有影響力的人物。這些貴人會在關鍵時刻給予你重要幫助，讓你的整體運勢大幅提升。

►金牛座－財運翻紅

最近困境：

金牛座近期在財務上可能面臨一些困擾，投資失利或意外支出增多，讓你感到經濟壓力。

翻紅機會：

6月22日摩羯座滿月將為你的財運帶來轉機，這次滿月能量將幫助你理清財務狀況，找到增加收入的機會。

火星進入金牛座（6月9日），會為你帶來更多的賺錢動力和實際行動力，幫助你積極尋找新的財源。

月亮靠近土星（6月27日），也會讓你在財務管理上更加謹慎，避免不必要的開支，逐步改善財務狀況，財運明顯好轉。

►巨蟹座－桃花運翻紅

最近困境：

巨蟹座近期在感情上可能遇到一些困擾，單身的你難以找到心儀對象，有伴的你與另一半溝通不暢，感情出現裂痕。

翻紅機會：

6月17日金星進入巨蟹座，將大大提升你的魅力和吸引力，為你帶來新的桃花運。

金星與海王星的四分相（6月17日），雖然可能帶來一些情緒上的迷茫，但也會促使你更專注於自己的情感需求。

隨著水星進入巨蟹座，你的溝通能力將顯著提升，與伴侶關係會逐漸改善。單身的你也會有更多機會結識新的對象，桃花運勢逐步提升，感情生活變得更加甜蜜。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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