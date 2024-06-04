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芒種到「6生肖」財運速成！屬羊粉絲暴漲、第一名大紅大紫

文／命理老師 邱彥龍

周三（6／5）時序進入芒種，運氣好壞參半，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有6個生肖屬於運勢好的那一半，屬龍者有升官發財機會，屬猴跟屬羊的人有貴人相助，錢賺得開心，另外，屬蛇者有無形磁場加持，會感覺一切特別順利，至於屬鼠者財運佳但花費也多，屬兔的建議往遠方或網路發展，會對自己特別有利。

▲米、節氣 。（圖／免費圖庫nsplash）

▲芒種節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（6／5～6／21）運勢最強6生肖，分別是：

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Top6 ：兔

屬兔的朋友在這段期間會對事情有點糾結，建議盡量往國外、異地、遠地發展，若有從事網路、高等教育或宗教領域者，可以得到名聲與財富，人際關係方面也有無形磁場庇護，但財運需要靠別人，有客戶、合夥人或另一半的助力可成。

Top5 ：鼠

屬鼠的朋友在這段期間有大財運的機會、偏財運旺，雖然事業、工作需要親力親為，但這樣做能增加工作順暢程度，也會為往後的財運與事業帶來莫大的幫助，只是要注意錢財方面會有意想不到的花費。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友在這段期間有無形的磁場加持，顯現領導人的風範，在朋友間或團體中，得到認可與喜愛，事業運與正財運皆強，建議多與人交流，貴人運強，是拉攏人心的好機會。

Top3 ：羊

屬羊的朋友在這段期間容易受到別人關注，名聲能快速增長，也會擁有許多的粉絲與關注，受到男女老少的喜愛，也有許多貴人相助，感覺特別幸運，可以把握快速吸粉的好時機，但建議切勿有壞心眼、貪婪或說謊，以免惹來不必要的麻煩。

Top2 ：猴

屬猴的朋友在這段期間貴人相助，智慧提升，會有種莫名的幸運感，四方來財，財運增長速度快，邏輯比以往更清晰，能靠名氣或官位增加財運，有開心賺錢的感覺，但要注意小人。

Top1 ：龍

屬龍的朋友這段期間在事業上有升官發財的機會，名聲遠播，建議善用口才好好的行銷，有大紅大紫的運勢，財運也非常強勁，四方來財，正財、偏財，事業財皆旺，但同樣不要有壞心眼、說謊、貪婪等心態，才不會種下業根。

▲芒種期間是拚事業、名聲的好時機。（圖／取自免費圖庫pexels）

邱彥龍老師分析，芒種這16天基本上是好大於壞，不論國家或個人，都是可以認真拚經濟、拚政權、拚名聲、拚事業的好時機，會有聲名遠播，財源廣進的感覺。但要特別注意6／26起至11／11的經濟反轉時刻，可能會有經濟動盪或投資踩雷的危險。

邱彥龍老師指出，芒種期間最旺的星是太陽、水星、金星、海王星，有利於領導者、政府官員、大投資家以及包含文化藝術娛樂、新聞出版業、網紅、印刷業、塑膠業、進出口貿易、活動策畫、婚慶、兒童產業、五金業、淡海水產業、船務業、運輸業、飲食業、石油業、黃金、靈性玄學、教育等17種行業都是走旺運。雙子、巨蟹、處女、水瓶、金牛、天秤及獅子等七個星座，也要好好把握運勢騰飛的機會。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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