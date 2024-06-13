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發動機半路故障！剛果民主共和國船隻傾覆　271人落水釀86死

▲▼救生圈。（圖／VCG）

▲剛果民主共和國10日發生沉船事件，造成逾80人死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

非洲剛果民主共和國12日證實，當地一艘載有270多名乘客的船隻10日在首都金夏沙（Kinshasa）附近的一條河流傾覆，造成逾80人死亡。

據美聯社報導，當地水務專員馬克（Ren Maker）指出，這起事件發生於西部馬伊恩東貝省（Maï-Ndombe）的誇河（Kwa River）。事發當時，這艘載有271名乘客的船隻，正往金夏沙的方向駛去，豈料船隻的發動機卻意外在途中突然發生故障。

▲▼剛果民主共和國10日發生沉船事件，造成逾80人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起船難發生於剛果民主共和國與剛果共和國邊境的誇河上。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，船隻失控撞向河岸，導致86名乘客死亡，剩餘的185名乘客則成功游上岸。事發後，總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）在聲明中表示，他對這起意外的發生感到無比震驚，並已要求當局對徹查這起意外的起因，以防止悲劇重演。

BBC指出，致命沉船事故在剛果民主共和國非常常見，因為當地船隻經常超載，乘客不僅不會游泳，也通常無法被分配到救生衣。儘管剛果民主共和國的官員已多次宣導船隻不要超載，但由於當地的陸路很少，許多人無法負擔公共交通費用，因此超載的現象難以解決。

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