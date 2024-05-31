印度巴士「司機睡著」墜谷22死64傷　多具遺體卡車輛殘骸

▲這起事件造成22人死亡，司機倖存，承認事發當下睡著導致意外發生。（圖／翻攝自Rising Kashmir）

記者詹雅婷／綜合報導

印度查謨（Jammu，又譯賈姆穆）30日發生巴士墜谷撞樹事故，造成22人死亡、64人受傷，死者包括成年男女以及孩童。當局已定調這是人為疏失意外，巴士司機已承認事發當下睡著才導致巴士摔落山谷。

The Tribune、NDTV等報導，事發於查謨市郊阿克諾奧爾（Akhnoor），這輛巴士準備前往當地知名的Shiv Khori寺廟，車上載著65名成年人以及多名未成年人。但整輛巴士明顯超載，在出事之前，交通警察就曾上前關切。

到了當日中午12時35分左右，巴士突然衝出道路墜谷，接著撞上一棵樹，相關單位接獲通報後立刻展開救援，但仍導致22人死亡、64人受傷，多名傷者傷勢嚴重。許多遺體卡在巴士殘骸之下，這也讓救援行動進度受到影響。

▲事發後，傷者被送往當地醫院。（圖／達志影像／美聯社）

當局已把這起事件定調為人為疏失，倖存的司機已承認事發當下睡著，導致巴士墜谷。

總理莫迪（Narendra Modi）宣布向每一名死者家屬賠償20萬盧比（約新台幣7.8萬元），給傷者的賠償金則為5萬盧比（約新台幣1.9萬元）。