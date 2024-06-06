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菲律賓「漁船爆炸」至少6死1重傷　船上狂燒影片曝！船員驚恐跳海

記者張寧倢／編譯

菲律賓中部宿霧省（Cebu）一艘漁船5日晚間發生爆炸起火，導致至少6名船員死亡，另有6名船員獲救，但其中一人重傷，情況危急。根據海岸警衛隊官員表示，這艘名為「F/B布萊恩國王號」（F/B King Bryan）的漁船事發當時正航行在距離宿霧那牙市（Naga）約8公里的海域。

▲▼菲律賓宿霧省附近海域發生漁船爆炸起火事件，至少6人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓宿霧海域有漁船爆炸起火，至少6人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

根據美聯社報導，海警隊表示，倖存的6人中包含船長在內，目前都在醫院接受治療中，部分船員因為受到太大驚嚇，暫時無法向調查人員描述詳細事發經過。

海警隊還指出，其中一名受傷船員目前仍情況危急，正在宿霧的一家醫院進行搶救。當局公布的影片與照片顯示，漁船在黑夜中燃起熊熊大火，濃煙四起，救援人員在海面上搜尋倖存者，燒傷的船員則被海警隊人員合力搬移至安全地點。

報導稱，這艘木造漁船配有竹製支架，在爆炸和火災發生之前，船隻似乎出現引擎故障的問題，爆炸後部分船員驚慌地跳海逃生。另外，有一艘經過附近的拖船在海警隊抵達前，率先協助撲滅火勢。

報導補充，菲律賓各群島時常發生海上事故，原因包括頻繁生成的風暴、船隻維護不善、船上人員過多，以及安全法規執行不力。其中1987年12月一艘滿載的渡輪「多納·帕茲號」（Dona Paz）與一艘油輪相撞後沉沒，導致超過4300人死亡，有人稱之為亞洲版的「鐵達尼號」事件，是世界和平時期最嚴重的海上災難之一。

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