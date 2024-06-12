　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

▲▼ 導師對女學生扯衣看胸，校方證實已經成案，仍持續調查中 。（圖／翻攝自L姓教師臉書）

突發中心／新北報導

新北新莊區一名國小L姓導師近日對班上伸魔爪，不僅扯開女學生衣服看胸，甚至摸臀。多名學生控訴，老師無故扯開她們衣服，甚至還出言性騷擾「你奶那麼小沒關係啦！」學生緊急向校方通報，L姓教師見狀又企圖向被害家長施壓想串供。校方12日證實，該案已經成案，第一時間已解開該師職務，正調查受害學生人數與詳情，此外，教育局也緊急介入輔導。

據了解，這名L姓體育教師擔任新北市籐球協會幹部，多次帶隊為學校出去比賽，過去也在學校擔任組長等職位，然而多年來，他多次被控訴涉嫌對女學生性騷擾。近日，Ｌ姓教師班上多名國小女學生指控，老師不明原因扯開她們衣服，甚至觸碰她們的胸部、屁股！

學生們嚇壞急忙說不，沒想到該老師還出言性騷擾譏諷「你的奶那麼小，看一下沒關係啦！」、「怎麼那麼小？」，學生緊急向校方通報，校方也展開調查，未料這名教師竟然又涉嫌想要向被害家長串供、施壓掩蓋自己的罪刑。由於L教師所帶是即將畢業學生，家長們擔心畢業後，事情會不了了之，另外也擔心L教師也可能會對球隊學生伸魔爪。

該校校長表示，目前該案已進入性平會，且已經成案，案發第一時間以解除該教師所有職務，包含教練職等後續持續調查中，若調查屬實，必將嚴懲絕不寬貸，最重將解聘，並登載教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

新北教育局表示，針對本案學生，校方持續進行關懷並提供相關輔導資源支持，優先照顧及穩定學生學習生活、身心健康。後續將強化師生性平教育，督導各級學校每學期施行至少4小時性平教育課程或活動，增強師生正確性平概念及自我保護意識，並針對教師性平防治研習每年度至少辦理2小時，落實性別平等教育工作。

ET快訊
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判
LIVE／博愛座濺血！OL遭逼讓座悲憤撞柱　潮州副站長回亮槍
獨／國小師「扯衣看胸+摸臀」多名女學生　噁喊：那麼小沒關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

恐怖電扶梯！東京80歲老婦「頸部遭扶手帶捲入」　自摔送醫死亡

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

女大生兼職做清潔工　進門全身衣物被扒光

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

新莊、泰山停水23小時　影響1.3萬戶

新莊、泰山停水23小時　影響1.3萬戶

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「新莊區中正路(龍安路-929巷)1200mm汰換管線工程」，訂於6月15日9時至6月16日8時止，共計23小時，進行自來水停水，影響戶數計1萬3,237戶。

新莊Semi Buffet「朵頤」吃到飽千元有找

新莊Semi Buffet「朵頤」吃到飽千元有找

高中妹遭襲臀！色狼竟瞎掰「裙子上有蟲」

高中妹遭襲臀！色狼竟瞎掰「裙子上有蟲」

襲臀女高中生瞎扯有蟲　色男下場曝光

襲臀女高中生瞎扯有蟲　色男下場曝光

男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶

男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶

關鍵字：

學生性騷擾新莊嘲諷

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面