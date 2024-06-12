獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

突發中心／新北報導

新北新莊區一名國小L姓導師近日對班上伸魔爪，不僅扯開女學生衣服看胸，甚至摸臀。多名學生控訴，老師無故扯開她們衣服，甚至還出言性騷擾「你奶那麼小沒關係啦！」學生緊急向校方通報，L姓教師見狀又企圖向被害家長施壓想串供。校方12日證實，該案已經成案，第一時間已解開該師職務，正調查受害學生人數與詳情，此外，教育局也緊急介入輔導。

據了解，這名L姓體育教師擔任新北市籐球協會幹部，多次帶隊為學校出去比賽，過去也在學校擔任組長等職位，然而多年來，他多次被控訴涉嫌對女學生性騷擾。近日，Ｌ姓教師班上多名國小女學生指控，老師不明原因扯開她們衣服，甚至觸碰她們的胸部、屁股！

學生們嚇壞急忙說不，沒想到該老師還出言性騷擾譏諷「你的奶那麼小，看一下沒關係啦！」、「怎麼那麼小？」，學生緊急向校方通報，校方也展開調查，未料這名教師竟然又涉嫌想要向被害家長串供、施壓掩蓋自己的罪刑。由於L教師所帶是即將畢業學生，家長們擔心畢業後，事情會不了了之，另外也擔心L教師也可能會對球隊學生伸魔爪。

該校校長表示，目前該案已進入性平會，且已經成案，案發第一時間以解除該教師所有職務，包含教練職等後續持續調查中，若調查屬實，必將嚴懲絕不寬貸，最重將解聘，並登載教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

新北教育局表示，針對本案學生，校方持續進行關懷並提供相關輔導資源支持，優先照顧及穩定學生學習生活、身心健康。後續將強化師生性平教育，督導各級學校每學期施行至少4小時性平教育課程或活動，增強師生正確性平概念及自我保護意識，並針對教師性平防治研習每年度至少辦理2小時，落實性別平等教育工作。