社會 社會焦點 保障人權

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

▲太子集團名下頂級跑車全遭扣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲太子集團案扣34輛名車，北檢將囑託台北執行署變價。（資料圖／記者游瓊華翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣的不只是帳戶與豪宅，還有整排「神獸級」名車。為避免34輛豪車久放掉價，檢方拍板啟動變價程序，將囑託台北執行署處理拍賣，讓犯罪所得先變成現金鎖進國庫。這場集結頂級超跑的法拍行動，也勢必成為近年最受矚目的司法拍賣之一。

本案除引發國內司法高度關注，也早已進入國際執法視野。美國司法部與財政部日前公告制裁名單，列入太子集團相關單位共146個，其中有9家公司在台登記。檢調進一步發現，部分公司實際據點設於北市指標豪宅「和平大苑」，地點敏感，引發外界譁然。

北檢接獲情資後全面展開偵辦，至今已發動4波搜索行動。最新一波於12月9日展開，檢警鎖定玄古管理顧問公司等關係企業搜索，拘提負責人王俊國等6人到案，並於10日陸續移送地檢署複訊。檢方認為，王俊國對資金來源與流向交代不清，涉有串證、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

檢調調查，這批遭查扣的名車中，多數登記在太子集團創辦人兼董事長陳志，以及其核心幹部、財務總監李添名下，但兩人目前均未在台灣，亦無登記住所。為確保程序順利進行，北檢將依法採取「公示送達」方式公告變價訊息，待公告期滿30日後，即可正式進行拍賣。

至於其餘少數車輛，登記車主為本案其他被告或人頭名義，多數已表達同意拍賣。另有3輛豪車已完成過戶至車商名下，車商主張交易已成立、所有權仍有爭議；不過，檢方認為相關主張不影響強制變價程序，至於車商已支付的價金補償問題，將於拍賣完成後再行協調處理。

據了解，後續拍賣事宜將全權交由行政執行署台北分署辦理，目前正協調可同時停放34輛豪車的場地，規劃於拍賣前開放有意投標的民眾賞車。拍賣時間暫定落在明年1月底至2月初，各車輛底價則將由執行署完成鑑價後訂定。

然而，變價拍賣屬於程序性處分，並不代表案件已有最終判決，拍賣所得將先行保管。未來若法院判定車輛確屬犯罪所得，相關價金將依法沒收；若判決結果不同，原權利人仍可依法主張返還相當價額。

此外，北檢先前查扣的和平大苑等不動產，因保存性質與車輛不同，暫無立即變價規劃，後續仍將視偵審進度與實際需要再行評估處理。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

