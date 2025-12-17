根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區今（17日）凌晨發生車禍，58歲李姓男子疑注射毒品後開車上路，行經正義北路與龍門路口時，竟在完全沒有剎車的情況下，高速衝撞2名正在路旁行走的男子，並波及路邊小貨車，造成46歲林男右腳骨折，另名29歲菲律賓籍男子四肢擦挫傷。警方到場後，在騎樓發現李男丟棄的毒品針筒，當場依毒駕現行犯將他逮捕，訊後依公共危險（毒駕）、毒品罪移送偵辦。

▼監視器拍下李男毒駕高速撞2行人瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨1時許。李姓男子當時駕駛小客車，沿三重區龍門路往正義北路行駛，在接近路口時完全沒有減速或刹車的狀況下，直接衝向路邊。當時正在路旁行走的林姓男子與一名菲律賓籍男子，避開不及遭正面撞擊。巨大的撞擊力導致林男右腳嚴重骨折，菲籍男子則全身多處擦挫傷。現場一片狼藉，一輛路邊的小貨車也無端遭殃。所幸2名傷者經送醫救治後均無生命危險。

三重警方趕抵現場後，見李男神色恍惚、步履蹣跚。隨後在附近騎樓的地上，發現一支李男疑似匆忙丟棄、已使用過的注射針筒。經使用甲基安非他命、嗎啡快篩試劑檢測呈現陽性反應，再對李男使用唾液試劑檢驗，經採檢發現他唾液試劑採檢呈毒品陽性反應，酒測則無酒駕。事後李男坦承有吸毒，但對於車禍細節交代不清。全案訊後依毒品及公共危險罪（毒駕）移送新北地檢署偵辦。

▼事故現場李男車頭嚴重毀損，還波及一輛小貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在現場地上發現李男用毒後丟棄的針筒 。（圖／記者陳以昇翻攝）