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基隆公車沿路漏油釀禍！10人摔傷送醫　他控害友人「斷7根肋骨」

▲▼ 基隆市中正區公車漏油，2輛機車行經新豐街八斗高中旁轉彎處打滑自摔。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1輛公車沿路漏油1公里，導致2輛機車打滑自摔、3人送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆1輛203路線公車昨(11)日深夜沿路漏油1公里，導致新豐街八斗高中旁轉彎處滿是油漬，有網友PO文控訴，油漬造成多人摔傷，自己的朋友甚至斷了7根肋骨。警方回應，統計因油漬摔車送醫的共有10人，皆為輕傷，將持續調查漏油原因，公車處也致歉承諾會負責到底。

網友在臉書「基隆人日常」PO文指控，因為公車漏油，當下已造成3人送醫，但經過3個小時後，仍無人處理油漬，今天凌晨依舊陸續有人摔傷，累計至少10人送醫，朋友也因此全身擦傷，肋骨斷了7根，至今相關單位也沒有出面處理。

對此，警方說明，11日晚間10時31分接獲車禍報案，趕抵後發現馬路滿是油漬，原來當時20歲李姓男子搭載23歲李姓男子，自新豐街下坡往北寧路方向行駛，行經該處時因而打滑自摔，接著另名37歲張姓男子騎機車經過時也同樣自摔倒地，所幸3人送往基隆三總救治後並無生命危險，2名騎士也無酒精反應。截至今早，已有10人摔車送醫，幸均為輕傷。

▲▼ 基隆市中正區公車漏油，2輛機車行經新豐街八斗高中旁轉彎處打滑自摔。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方續沿油漬追查，發現車輛軌跡自新豐街八斗高中前下坡，到北寧路左轉，經海洋大學，再右轉社寮橋，再左轉和一路2巷，至基隆市公車處和平島公車總站內，查出肇事車輛為1輛公車，沿路漏油致使車禍發生，而駕駛已交車下班回家。

為避免更多事故發生，警方緊急封閉1車道，並通知八斗子所警力於現場交管，保護清潔隊員安全，在眾人努力下，於今凌晨12時10分清掃完成新豐街至北寧路部份，車道解除封閉，將持續追查漏油車輛、司機資料與漏油原因。

公車處表示，203路線公車駕駛下班後，開車到加油站加油，返回和平島公車站時，因不明原因車底漏油，沿路漏了1公里左右，目前正在調查漏油原因，及統計受傷人數，絕對會負責到底。

▲▼ 基隆市中正區公車漏油，2輛機車行經新豐街八斗高中旁轉彎處打滑自摔。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆市中正區公車漏油，2輛機車行經新豐街八斗高中旁轉彎處打滑自摔。（圖／記者郭世賢翻攝）

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