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華視與文化大傳系簽署合作備忘錄　共同發展生成式人工智慧與元宇宙媒體實驗

▲▼華視與文化大學宣布合作 。（圖／文化大學提供）

▲華視與文化大學大眾傳播學系宣布合作，雙邊簽訂合作意向書 。（圖／文化大學提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國文化大學大眾傳播學系師生於6月12日(三)參訪中華電視公司，並宣布雙邊簽訂合作意向書(MOU)，未來將運用雙邊資源，共同規劃就業課程，並發展生成式人工智慧與元宇宙媒體實驗，提升雙邊影視人才科技運用能力。

在文化大傳系系主任王台瑞、文化大傳系全體教職員，以及華視總經理劉昌德等人的見證及簽署下，雙方未來將展開全新的產學合作模式，降低學用落差。

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▲▼華視與文化大學宣布合作 。（圖／文化大學提供）

華視總經理劉昌德表示，透過這次雙邊的產學合作，未來除了華視安排適當人員擔任大傳系業界導師，分享職涯發展、開展提供大傳系同學在新聞、節目、公共關係、新媒體等部門的見習交流機會，此外，雙方看好新科技對於傳播業的影響，目前將進行生成式人工智慧與元宇宙媒體的相關實驗。

文化大傳系王台瑞表示，文化大傳系是台灣傳播教育歷史悠久的校系之一，目前文化大傳系擁有各領域優秀的師資，涵蓋：性别與文化、中國傳媒、原住民研究、生成式AI、影音創作、公關行銷等，而華視則是老牌的無線電視台，擁有悠久的歷史，培育出很多優秀的傳播人才，雙邊的結合引導資源的交流，未來大傳系將提供多元的師資充實華視線上課程或實體課程內容，雙方也可共同合辦大型傳播趨勢講座或實體傳播內容工作坊，將雙邊資源獲得最佳化的利用。

▲▼華視與文化大學宣布合作 。（圖／文化大學提供）

此外，王台瑞也說，看好人工智慧的發展趨勢，目前文化大傳的多媒體學群下設「延展實境整合傳播模組」、「原創音像模組」和「電影創作模組」、「媒介企劃與製作模組」，積極將AI、元宇宙等新科技融入各類模組課程中，讓同學們具備多媒體說故事的能力，這次和華視的合作，也將注入於未來的合作內容之中。同時，雙方也計畫開設就業課程，針對現有新聞、節目、廣告、公共關係、新媒體內容等，開展幫助大學生實習與青年就業之合作課程，有助於未來學生就業。

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