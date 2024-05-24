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《慶祭》演唱會點燃校園熱情　上千名師生湧入文化校園

圖、文／中國文化大學提供

由中國文化大眾傳播學系主辦、永慶房屋贊助的《慶祭》校園公益演唱會，不畏鋒面帶來的雨勢，5/21(二)在文化大學大孝館精彩開唱，吸引上千名師生參與，新生代主持新秀派翠克Patrick、新生代創作歌手「派偉俊 Patrick Brasca」、「李浩瑋 Howard Lee」、香港獨立音樂人「Tyson Yoshi」、人氣嘻哈歌手「HowZ」獻唱，讓師生聽得如詩如醉、欲罷不能！

中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平在媒體訪問時分享，《慶祭》不僅由大傳系師生獨力完成，提供學生更扎實的實務訓練；採用的多功能體育館也擁有先進設備，可提供大型活動或體育競賽舉行；更邀請許多文化大學的畢業校友回母校演出，包括：主持人派翠克Patrick、女團T.O.Y、樂團悖論式均為文大校友，賦予傳承精神。也非常感謝永慶房屋的支持，讓產學合作的形式更加創新與多元，期待雙方未來繼續合作，作育英才！
 

▲▼ 文化大學,校園演唱會,大傳系,永慶房屋,產學合作,慶祭。（圖／中國文化大學提供）
▲文化大學和永慶房屋產學合作提供大傳系師生實作機會。（左至右為文化大學公關室主任唐淑珍、文化大學新傳學院院長郭文平、永慶房屋人資部協理塗振宏、文化大學大傳系主任王台瑞)

2024年《慶祭》演唱會由文化大學大眾傳播學系老師李貞怡統籌，帶領大傳系學生協力完成。李貞怡表示，演唱會以「慶祝青春的祭典」為核心，關注時下年輕人的所思所想，受邀演出陣容都是實力與人氣兼具的創作型歌手，代表Z世代唱出自己的歌！

這次演唱會展現歌手的才華和現場演出的功力，先由樂團悖論式打頭陣，演唱「複寫紙」、「穿越現實的光」等自己創作的歌曲，接著由饒舌歌手HowZ唱see me on the moon、Butter、花火、派偉俊 Patrick Brasca與李浩瑋 Howard Lee一同為新歌獻上首唱，將氣氛帶至高潮！最後由香港獨立音樂人Tyson Yoshi獻唱，更讓同學嗨到最高點。

▲▼ 文化大學,校園演唱會,大傳系,永慶房屋,產學合作,慶祭。（圖／中國文化大學提供）

▲新生代創作歌手「派偉俊 Patrick Brasca」、「李浩瑋 Howard Lee」與粉絲自拍合影，現場大喊太寵粉啦！

▲▼ 文化大學,校園演唱會,大傳系,永慶房屋,產學合作,慶祭。（圖／中國文化大學提供）

▲上千名師生湧入文化大學大孝館參加慶祭演唱會。

針對這次慶祭演唱會，有同學們在社群中討論，表達這次演唱會藝人找得不錯、太炸了啊！永慶房屋也表示，感謝大傳系師生，未來將持續合作，讓各種活動深入校園。
 

▲▼ 文化大學,校園演唱會,大傳系,永慶房屋,產學合作,慶祭。（圖／中國文化大學提供）
▲大傳系師生和永慶房屋人資部協理塗振宏合影，慶祝活動順利圓滿完成。

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