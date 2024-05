《慶祭》演唱會點燃校園熱情　上千名師生湧入文化校園

圖、文/中國文化大學提供

由中國文化大眾傳播學系主辦、永慶房屋贊助的《慶祭》校園公益演唱會,不畏鋒面帶來的雨勢,5/21(二)在文化大學大孝館精彩開唱,吸引上千名師生參與,新生代主持新秀派翠克Patrick、新生代創作歌手「派偉俊 Patrick Brasca」、「李浩瑋 Howard Lee」、香港獨立音樂人「Tyson Yoshi」、人氣嘻哈歌手「HowZ」獻唱,讓師生聽得如詩如醉、欲罷不能!

中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平在媒體訪問時分享,《慶祭》不僅由大傳系師生獨力完成,提供學生更扎實的實務訓練;採用的多功能體育館也擁有先進設備,可提供大型活動或體育競賽舉行;更邀請許多文化大學的畢業校友回母校演出,包括:主持人派翠克Patrick、女團T.O.Y、樂團悖論式均為文大校友,賦予傳承精神。也非常感謝永慶房屋的支持,讓產學合作的形式更加創新與多元,期待雙方未來繼續合作,作育英才!





▲文化大學和永慶房屋產學合作提供大傳系師生實作機會。(左至右為文化大學公關室主任唐淑珍、文化大學新傳學院院長郭文平、永慶房屋人資部協理塗振宏、文化大學大傳系主任王台瑞)

2024年《慶祭》演唱會由文化大學大眾傳播學系老師李貞怡統籌,帶領大傳系學生協力完成。李貞怡表示,演唱會以「慶祝青春的祭典」為核心,關注時下年輕人的所思所想,受邀演出陣容都是實力與人氣兼具的創作型歌手,代表Z世代唱出自己的歌!

這次演唱會展現歌手的才華和現場演出的功力,先由樂團悖論式打頭陣,演唱「複寫紙」、「穿越現實的光」等自己創作的歌曲,接著由饒舌歌手HowZ唱see me on the moon、Butter、花火、派偉俊 Patrick Brasca與李浩瑋 Howard Lee一同為新歌獻上首唱,將氣氛帶至高潮!最後由香港獨立音樂人Tyson Yoshi獻唱,更讓同學嗨到最高點。

▲新生代創作歌手「派偉俊 Patrick Brasca」、「李浩瑋 Howard Lee」與粉絲自拍合影,現場大喊太寵粉啦!

▲上千名師生湧入文化大學大孝館參加慶祭演唱會。

針對這次慶祭演唱會,有同學們在社群中討論,表達這次演唱會藝人找得不錯、太炸了啊!永慶房屋也表示,感謝大傳系師生,未來將持續合作,讓各種活動深入校園。





▲大傳系師生和永慶房屋人資部協理塗振宏合影,慶祝活動順利圓滿完成。