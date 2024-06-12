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紫南宮一年催血逾5.1萬次冠中部　 南投縣號召響應614世界捐血人日

▲竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動。（圖／資料照片，竹山紫南宮提供）

▲竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動。（圖／資料照片，竹山紫南宮提供）

記者高堂堯／南投報導

每年6月14日是「世界捐血人日」，南投縣衛生局指出，112年度全縣各績優獲表揚單位仍以紫南宮居冠，捐血次數高達5萬1739次，是中部地區捐血次數最多的團體；南投縣長許淑華也特別向112年度捐血績優團體、學校及個人表達衷心祝賀和感謝，同時呼籲邀請民眾挽袖挹注血庫，一起成為「捐血英雄」。

而6月15日則是「警察節」，南投縣警察局為響應世界捐血人日、因應血庫鬧空城現象，於今天舉辦捐血活動，邀請中華血液基金會臺中捐血中心辦理，並號召內外勤同仁及民眾熱情加入行列，場面相當熱烈；局長吳耀南表示，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，但做公益的熱忱不落人後，希望藉此拋磚引玉，喚起社會大眾一起共襄盛舉、發揮大愛，讓警察節更具意義。

▲▼南投郵局、南投高商學生響應世界捐血人日，慷慨捐出熱血。（圖／南投縣衛生局、南投縣警局提供）

▲▼南投郵局、南投高商學生響應世界捐血人日，慷慨捐出熱血。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局號召民眾挽袖捐血、響應世界捐血人日。（圖／南投縣衛生局、南投縣警局提供）

縣府衛生局指出，112年度南投縣捐血績優獲表揚單位分別是「捐血績優團體」竹山紫南宮、南投郵局、住商不動產中興新村店、南投市國際同濟會、九二一同濟會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會、小仁泉極品豆漿-南投竹山店；「捐血績優學校」普台高中及埔里高工，捐血率皆超過60%；「捐血績優個人」部分，捐血分離術達100次以上有100名、捐全血達100次以上有353名；「金質榮譽紀念章」4名女性和17名男性，指女性全血達100次、男性全血達150次、分離術達500次之捐血人。

▲南投縣警局長吳耀南挽袖捐血。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣警局長吳耀南挽袖捐血。（圖／南投縣警局提供）

衛生局長陳南松呼籲健康的國人能養成定期定量捐血的習慣，各捐血地點、捐血時間及最新血型庫存量，可查詢台灣血液基金會之網站（https://www.blood.org.tw/），或加入通訊軟體LINE「愛捐血」官方帳號；醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心在南投也設有南投捐血室（南投市中興路616號1樓，049-2222100），及埔里捐血站（埔里鎮北環路222號，049-2981019）。

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