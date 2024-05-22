竹山國際茶道節閉幕　與紫南宮9天合吸30萬人次創2千萬商機

▲竹山國際茶道節圓滿閉幕，9天吸30萬人次、締造2千萬的經濟產值。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山國際茶道節於5月19日圓滿閉幕，今年共有53家業者參與，結合紫南宮參拜的人潮，吸引30萬人次，滿滿人潮活絡地方的文化氛圍，也促進當地產業的經濟發展和紫南宮周邊商機，共同創下逾2000萬的業績。

竹山鎮公所於閉幕當天邀請日本茶道師帶來精彩的展演，另由雲林國小的小茶師率領異國代表進行奉茶閉幕儀式，感謝活動的成功展出，並期待未來將竹山茶文化持續向國際行銷。

鎮公所表示，活動期間舉辦18場DIY活動，超過450位民眾報名參與，親身體驗茶的製作過程，體現食農教育的精神，也結合地方業者推出「竹山茶韻風情小旅行」和「竹山茶香見學小旅行」的週末半日和全日遊程：由茶職人帶領超過百名報名參與者親身前往茶園、體驗茶葉的生產過程，並品嚐當地特色茶，感受地方風情，並有來自22國、150位學生參訪，對採茶、揉茶或DIY體驗都留下深刻回憶，深度體驗竹山茶文化的精髓。

鎮長陳東睦表示，今年活動致力以各種方式推廣「竹山國際茶道」精神，日、韓茶道表演老師們也分享異國茶道、茶禮的重要性，讓民眾深刻體驗不同文化中的價值和傳統；他指出展出期間4000份好禮全數送完，人氣和買氣強勁，感謝所有參與者對竹山國際茶道節的支持與厚愛。