紫南宮「呷平安丁酒」開鑼！豪發7萬份料理包　2萬人排隊搶領

▲竹山紫南宮「呷平安丁酒」25日開鑼，縣長許淑華親自分送丁酒料理包給民眾。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

竹山紫南宮年度盛事「呷平安丁酒」活動25日上午9時許隆重登場，縣長許淑華、紫南宮主委莊秋安及卜蜂資深副總裁張維岳一起分送丁酒料理包給民眾，一早就湧入約2萬人排隊等待，前來拜拜祈福和借發財金民眾也擠爆廟埕廣場，場面相當壯觀；許淑華希望民眾越吃越有福氣，莊主委表示此次共準備6萬包葷食丁酒，1萬份素食料理，送完為止，盼讓信眾都能平安順利。

許淑華說，紫南宮始源自清乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，這項「呷平安丁酒活動」源於社寮地區早年農村社會，凡居民家中前一年有添丁者，於農曆正月15要拿閹雞來祭拜、家中生女就以豬頭皮、豬肉塊祭拜，廟方於隔天農曆正月16日會將這些祭品統一處理，將雞頭冠及尾椎部份肉切下，由出丁家者帶回，豬肉就連同雞肉烹食，煮成麻油雞讓附近居民共享，之後便以紫南宮為中心形成一種「吃丁酒」習俗，即分享當地居民添丁弄瓦的喜氣象徵分享福氣。

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▲▼一早就湧入2萬人排隊領丁酒料理包，現場準備6萬份包葷食丁酒及1萬份素食料理。（圖／記者高堂堯翻攝）





莊秋安表示，今年「呷平安丁酒」活動仍以防疫考量採料理包方式發送給民眾，料理包食材為卜蜂公司特別以紫南宮風味生產的丁酒雞肉料理包，一份料理包約為2人共食的份量，紫南宮今年為信眾準備6萬份丁酒冷凍食材料理包，希望信眾領取回家與家人或朋友共同分享紫南宮福氣，吃早齋或素食的信眾別擔心，水濂瀑布發放點一樣有善心信眾提供素食料理與信眾分享。

縣府民政處指出，紫南宮主要奉祀神明為土地公福德正神並坐鎮於宮廟殿中央，神龕內更禮奉著一尊石頭公神與土地婆為同祀神。每年吃平安丁酒活動都吸引許多信眾前來呷平安。「吃丁酒」又稱為「吃福」，意即感謝紫南宮土地公庇佑鄉里庒頭，子孫綿延添丁發財之意，也由於紫南宮借金靈驗事蹟一再傳遍各地，「吃丁酒」的信眾越來越多，無形中變成紫南宮一年一度盛大廟會活動，現已列為南投縣民俗類文化資產，在臺灣傳統文化中更享有「北天燈、南烽炮、中丁酒」三大盛事活動齊名之美譽。

▲南投縣長許淑華希望民眾越吃越有福氣 。（圖／記者高堂堯翻攝）