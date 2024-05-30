紫南宮環縣自行車挑戰賽6／2登場　南投國王、單車阿賢帶頭挑戰99.9K

▲第12屆紫南宮環縣99.9自行車挑戰活動將於6月2日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第12屆「2024永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，將於6月2日登場，南投縣政府指出，今年共有3093位車友報名參加，其中國外選手有10人，年紀最小的選手才10歲；「南投國王」盧紹軒、「單車阿賢」李冠賢2位縣籍自由車國手也將到場領騎。

縣政府30日與紫南宮、臺灣自由車運動協會共同舉行活動記者會，副縣長王瑞德由盧紹軒、李冠賢伴騎，帶領縣議員林儒暘、簡千翔和臺灣自由車運動協會理事長彭劍勇等來賓進入會場，並一同開箱本屆「完騎獎牌」，邀請鄉親當天展現熱情，為沿途經過的各國選手及南投子弟盧紹軒、李冠賢加油打氣，讓他們留下美好回憶。

彭劍勇表示，6月3日是世界自行車日，紫南宮自行車活動每年選在6月第一周舉行，主因為響應聯合國倡議，以共同推動全民自行車運動。今年參賽者男子2542人、女子551人，年齡最大為79歲、最小10歲；來自各國及地區選手包括日本1人、馬來西亞4人、新加坡1人、史瓦帝尼1人、中國大陸2人、香港1人、泰國1人，合計10位。

縣府教育處表示，活動當天6時整準時鳴笛出發，以竹山消防訓練中心做為活動起訖點，由沿途行經名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等鄉鎮市，全程99.9公里；7小時內完賽者除頒予完成證書，還可獲得獨特的鏤空龍年造型完成獎牌一面，及由紫南宮提供的土地公金龍年發財錢母一枚，選手可將錢母鑲入鏤空龍造型獎牌、補滿圓心，象徵圓滿和發財之意。

王瑞德感謝10多年來紫南宮鼎力支持，及消訓中心提供優質的活動場地，已成為國內最「夯」的自行車活動；縣府期盼藉此提升竹山、集集等周邊旅宿業、餐飲業等旅遊相關產業商機，發展成為南投自行車運動旅遊特色活動。