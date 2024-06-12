新竹棒球場７包土送美檢驗沒下文？　議員斥說謊：高虹安根本沒送

▲新竹市長高虹安。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市府去年５月開挖新竹棒球場，並稱將採樣７包土壤送至美國大聯盟級實驗室檢驗，用以釐清棒球場有無弊端，但至今未有下文，新竹市議員劉康彥昨（11日）質詢時詢問土壤去向，高虹安僅稱交由廠商處理，劉康彥痛批，至今拿不出5月份土壤採樣的檢測結果，工務局回覆說取樣僅提供市府、廠商及相關專業單位參考，現在被踢爆之後甚至切割悍創，推給廠商沒送，沒有送到美國就是沒有。

劉康彥昨質詢時詢問，土壤採樣的檢測結果和土壤去處？按照發言人跟市府過去備詢的說法，都是有將這７包土送至美國檢驗。高虹安則回應，謝謝議員關心，後來有另一個採購專案，併同提供給廠商，第一時間送給廠商，當下廠商說會送到美國實驗室，已交由廠商處理。

劉則質疑，去年5月市府突襲式到棒球場採樣7包土，事後高虹安信誓旦旦對外說，採樣都送到美國實驗室檢測。結果至今拿不出5月份土壤採樣的檢測結果，現在甚至切割悍創，推給悍創沒送，市府不用追究嗎？市府的財產可以這樣隨便處理嗎？

劉康彥批評，工務處函覆，土壤僅供相關專業單位「參考」，更證實高虹安從頭到尾都在說謊，沒有送到美國就是沒有，道德瑕疵愛說謊的人，被民眾提罷免，剛好而已。

劉康彥事後也在臉書發文還原經過，他指出，高虹安當初堅稱棒球場有「大秘寶」，影射棒球場埋有大量廢棄物，輿論要求市府大規模開挖，她連續跳票數個月，終於在5月最後一天進場，七包土挖完之後，高虹安和她的核心幕僚都斬釘截鐵對外強調，會送到美國實驗室檢測。

劉康彥指出，5月31日「施發言人：市府於5月31日開始，將陸續挖掘棒球場土壤，並寄送到美國實驗室進行檢測。」6月2日「高虹安答詢說，市府團隊自上任以來相當重視棒球場改善，並力邀美國大聯盟場務專家協助，市府已於5月31日進場相關檢測及改善工程，當天土壤取樣已於第一時間送至美國實驗室。」6月6日中時報導「高虹安說，棒球場開挖是由市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同監造廠商、施工廠商與第3方公正單位台灣土木技師公會等到場全程參與，政風處也事先向新竹地檢署報備，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本則以密封袋封存再送至美國。」

劉康彥指出，上面這些講法，你以為這些土真的已經用極其慎重、專業的方式送到美國檢測了，對不對？結果，就在7月美方場務專家來的那天，悍創運動行銷公司的人親口跟大家承認，這七包土根本沒有送，還放在悍創的辦公室。今年3月自己再次發函工務處，結果工務處很誠實告知：「惟此次土壤取樣僅提供市府、廠商及相關專業單位參考之用」。

劉康彥表示，昨天他在議會質詢追問高虹安5月的土有沒有送，高虹安脫口說，第一時間交給廠商，可是去年說送到美國了啊，現在又切割給廠商悍創了，就算悍創沒送，市府不用追究嗎？這是檢調調查中的案子耶，土壤視同證物，可以這樣想玩就玩嗎？