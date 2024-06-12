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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋辦演唱會再等等！議會協商無共識　轉由黨團或議員提案討論

▲▼李四川,戴錫欽。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長李四川、議長戴錫欽在黨團協商後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋能否開演唱會剩下最後關卡，台北市議會議長戴錫欽12日下午召開朝野協商，討論如何針對使照註記條件進行解套。經歷約1個半小時的討論後，協商「無共識」，戴錫欽說，接下來可能會由認同這些文字的包括國民黨團、民眾黨團以及相關其他議員進行提案，若在大會能有過半數議員支持，也可以形成議會多數的意見，供市政府做後續處理參考。

戴錫欽說，剛剛提出四點初步對於大巨蛋後續舉辦非運動賽事的做法討論，事實上，各黨團代表對內容沒有太大意見。唯一的差距在於，後續相關解套方式，是由市政府主動來做、還是由議會通過這樣的政黨協商共識來做後續處裡？民進黨團有不同意見，所以因此最後沒有形成政黨協商的共識，但其實對於文字內容是有高度共識。

「接下來可能會由認同這些文字的，包括國民黨團、民眾黨團以及相關其他議員，來大會做提案。」戴錫欽指出，後續送交大會之後如果能有過半數議員支持，也可以形成議會多數的意見，供市政府做後續處理參考。

戴錫欽進一步說明，簡單講，原來使照上註記的第29條部分，不管是建築技術規則第127條或是性能審查部分，早在106年內政部就已經函釋不適用，但因為使照註記還是加上去了，包括都發局的行文有提到這件事情，所以就這部分本來希望市政府再度去內政部函釋，是否仍然跟106年的解釋是一樣的。

戴錫欽表示，這點也是民進黨主動提出的，後來因為納入文字之後，民進黨代表認為這部分市政府就可以主動做，不需要納入政黨協商裡面由議會提出，所以並沒有形成共識。

戴錫欽強調，如果市政府再度行文內政部且仍維持106年的函示，確認大巨蛋非運動賽事的使用不必適用建築技術規則127條的話，市政府就可以做後續處理，回歸到大型群聚活動安全管理自治條例的部分，負責安全審查。

戴錫欽說，下禮拜三一樣會召開大會，如果有議員連署提案，把相關的文字提出來，就按照大會的程序，大會通過之後就會把相關文字送交市政府做後續的研議辦理。

副市長李四川則說，剛才在裡面做了說明，包括前面所處理的程序，議會如果做成決定，市府還是會尊重來比照辦理。

「大家還是希望公安是第一的，不管是舉辦非體育賽事或體育賽事上面，這絕對是最重要的事情。」民進黨議員林亮君說，到底要怎麼解決127條的問題，其實蔣市府應該要自己更積極去處理，民進黨團的態度就是，如果蔣市府針對大巨蛋要開放做非體育賽事，市府單位就要依他們職權辦理，民進黨是絕對支持大巨蛋做更多元的使用。

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