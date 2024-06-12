新手爸涉虐3月大兒！頭部「如遭球棒揮擊」腦水腫+終生全盲

▲新北市1名新手爸爸涉嫌凌虐3個月大男嬰，導致男嬰終生全盲。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

新北市20多歲男子阿仁(化名)因妻子有產後憂鬱症，接手幫忙照顧獨生子，沒想到才顧了1個月，男嬰就出現雙眼斜視等症狀送醫急救，醫院懷疑男嬰腦承受多次重擊，力道如同被球棒揮擊過，導致腦水腫、顱內出血嚴重，雙眼受壓迫，必須切除玻璃體，終生全盲，阿仁自認可能是在家中絆倒，過失導致男嬰摔傷，台北地檢署不採信，12日依凌虐兒童致重傷等罪起訴。

據了解，阿仁2023年才剛如願考上軍校，但在校受訓期間，妻子因產後憂鬱嚴重，同住的其他長輩也有工作要忙，無人可照顧新生男嬰，經過家族討論後，阿仁毅然選擇退訓回家，從9月21日起負責照顧男嬰，讓妻子外出工作，找回正常生活。

2023年9月28日，阿仁騎車揹著3個月大的男嬰趕到耕莘醫院急診室求救，醫護一看就發現男嬰雙眼斜視、嘴角歪斜，平常難與外界接觸的耳後有傷，眼球也有明顯出血情形，檢查發現，男嬰有硬腦膜下出血、腦水腫情形嚴重。

男嬰經轉送台大醫院救治，仍因傷勢嚴重，必須切除雙眼玻璃體，醫院判斷，男嬰後腦有遭重擊的新舊傷勢，像是被棒球棒揮擊過，才會導致如此嚴重的顱內傷勢，立即通報家暴事件進行後續處理。

▲男嬰母親表示因產後憂鬱嚴重，經家人討論後，改由丈夫回家擔起主要照顧責任。（示意圖／pixabay）

男嬰家屬都沒有人要提告，由新北市社會局以公法人身分出面告發，檢察官調查時，阿仁否認故意傷害男嬰，僅表示之前曾在家中樓梯絆倒，可能因此讓男嬰摔到，但當時抱起男嬰安撫一陣子就沒哭了，後來也曾因為踩到拖鞋滑了一下，但這次有抱住男嬰沒摔傷。

阿仁的妻子則表示，阿仁接手照顧孩子後，她白天就去上班，有時會用手機視訊看看，發現過男嬰耳後有傷痕，阿仁曾解釋是騎車揹男嬰時不慎抓到，但對於相同的傷勢，阿仁給醫生的說法卻是幫忙清耳朵的時候不小心弄傷。

儘管阿仁只願坦承過失傷害，但檢察官根據醫院診斷等相關證據，認定阿仁觸犯的是對未成年人施以凌虐至重傷罪，依法將阿仁提起公訴，至於阿仁妻子雖然也被社會局提告，但因她並非事發時的主要照顧者，且無證據顯示參與或知情，因此處分不起訴。