駕車撞斷路燈桿！陸軍564旅女連長重傷昏迷　驗血認定無酒駕

記者林東良／台南報導

陸軍564旅1名陳姓女連長，6月1日上午7時左右駕車行經台南佳里區佳東路時，突失控撞斷路燈桿並險撞民宅，強大撞擊力導致車身嚴重變形全毀，消防人員到場發現女連長已脫困倒在地上，女連長意識昏迷立即送醫，經抽血酒測是0.025反應非常微量，疑是抽血擦拭酒精消毒所殘留，且在誤差範圍內，認定沒有酒駕。

▲陳姓女連長6月1日上午7時左右，駕車行經台南佳里區佳東路時，突失控撞路燈桿並險撞入民宅。（圖／民眾提供，下同）

該名陳姓女連長於1日上午7時許，開車行經台南市佳里區佳東路一處巷口時，不知何故失控撞路燈桿，差點撞入民宅。台南市消防局119據報，出動消防護人車到場援，消防人員到場發現女連長人已脫困倒在地上，陷入昏迷意識不清，馬上以救護車送往奇美醫院救治。

佳里分局指出，30歲陳姓女子駕駛自小客車於佳里區佳東路由南往北行駛，不明原因偏離車道，自撞佳東路550巷口路燈，陳女現場意識模糊，立即通報救護車送往醫院急救，因陳女無法實施吹氣酒測，即依規定報請檢察官許可後由醫院抽血檢測，經換算酒測值為0.025MG/L，未達公共危險罪酒測值標準(0.15MG/L)。醫院評估陳女目前無生命危險，惟尚處昏迷狀態，佳里分局將待陳女清醒後再進行調查，以釐清肇事原因及相關責任。

據了解，陳姓女連長抽血進行酒測，酒測值0.025係非常微量的酒精反應，可能是抽血擦拭酒精消毒所殘留，因抽血檢驗值是在誤差範圍內，亦不符酒駕標準。

陳姓女連長頭部有撕裂傷、雙側肺挫傷，經救治及時目前暫無生命危險，目前住院觀察治療中。肇事原因及相關責任將待其傷勢穩定，再由佳里分局警方調查處理口。