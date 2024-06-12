　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

歐盟被曝7月起對陸電動車加徵關稅　陸外交部：典型的保護主義

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士指出，歐盟12日通知汽車製造商，從下（7）月起對進口自大陸的電動汽車暫時徵收最高25%的額外關稅。對此，大陸外交部怒批，是典型的保護主義。

6月12日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。法新社記者提問，據英國《金融時報》報導，歐盟將從下月開始對從中國進口的電動汽車徵收高達25%的關稅，請問中方是否已經收到這一決定的通知？發言人對此有何評論？

林劍表示，關於歐盟對中國電動汽車開展反補貼調查，中方已多次闡明了有關立場。

林劍強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此為由，對自中國進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。我們注意到，近段時間，歐洲多個國家政要、業界的代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為通過對中國電動汽車加稅來試圖保護歐洲產業是錯誤的方法。

「保護主義沒有前途，開放合作才是正道」，林劍表示，我們敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

ET快訊
台中爺載孫上課遭輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5
女YTR傷勢曝！　車衣、內衣都扯破
葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況
「叫恁總誒出來打」　王建民、洪總上場打擊！
快訊／以色列警報大響　遭160枚火箭猛轟
快訊／房縫流出血水！　母驚見兒子陳屍透天3樓
快訊／中職明星賽　參賽名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐盟被曝7月起對陸電動車加徵關稅　陸外交部：典型的保護主義

新加坡門將神勇撲救保送大陸男足　球迷越洋掃碼送錢引本尊回應

河北「乾旱風險預警」氣溫逼近43度　恐導致缺苗斷壟

25歲登富比士！最年輕女富商「1年後淪死囚」…獄中起訴離婚近況曝

中國老人回村養老　設施、服務不足成農村養老困境

陸女博主遊肯亞遇超級洪水　光腳躲樹上極限求生12小時才獲救

新能源車利潤太低　陸車市要靠「賣燃油車」來救

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

陸男駕快艇直衝淡水　國台辦：個人行為，民進黨沒必要草木皆兵

台團客在陸被留置　國台辦：不違法就「不必有顧慮」

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

歐盟被曝7月起對陸電動車加徵關稅　陸外交部：典型的保護主義

新加坡門將神勇撲救保送大陸男足　球迷越洋掃碼送錢引本尊回應

河北「乾旱風險預警」氣溫逼近43度　恐導致缺苗斷壟

25歲登富比士！最年輕女富商「1年後淪死囚」…獄中起訴離婚近況曝

中國老人回村養老　設施、服務不足成農村養老困境

陸女博主遊肯亞遇超級洪水　光腳躲樹上極限求生12小時才獲救

新能源車利潤太低　陸車市要靠「賣燃油車」來救

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

陸男駕快艇直衝淡水　國台辦：個人行為，民進黨沒必要草木皆兵

台團客在陸被留置　國台辦：不違法就「不必有顧慮」

北市中山站「女子喫茶派對」連2周末登場！住晶華酒店享延遲退房

吳申梅嫁香港總裁1年多　求籤「抽到老蚌生珠」當場傻眼

胡歌「對話青年」活動與雙城有關？　蔡詩萍：完全兩件事

百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

找解方鬆綁大巨蛋！北市議會今朝野協商　李四川、林奕華列席

老公寓維修費「他獨扛數10萬」　住戶集體裝傻！律師認了：最大輸家

試開箱／沙灘璀璨的珍珠母貝！日系彩妝丁香紫大趨勢　一抹秒現肌膚幼嫩感

快訊／日本職籃旅外前最大禮　阿巴西奪T1職籃年度MVP二連霸

嘉義民雄馬拉松「跑鬼屋+鳳梨田+鵝肉街」　冠軍送飯店住宿券

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

大陸熱門新聞

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

年輕妹極地捕蟹月入60萬　網：拿命換錢

4美教師在陸遭砍　兇嫌曝動手原因

台攝影師南京參展被拘留　國台辦回應

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

胡歌睽違6年來台　國台辦回應

27歲正妹在家被陌生人刺死！當著保全面行兇

女撐傘上班18天　被開除索賠33萬

國台辦批黃仁勳「補補課」

25歲登富比士！最年輕女富商1年後淪死囚

人妻醫生陪睡換升職！帶女兒一起多次獻身官員.

台團客在陸被留置　國台辦回應

失足落水！女子「淡定1動作」成功等到救援

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

更多熱門

相關新聞

熱到發黑！河北「乾旱預警」氣溫逼近43度

熱到發黑！河北「乾旱預警」氣溫逼近43度

中國氣象局與農業農村部11日聯合發布，農業高溫乾旱風險黃色預警，高溫紅色預警，預計11日至14日，華北、黃淮有持續性高溫天氣，部分地區最高氣溫可達42℃，高溫將加速土壤失墒，幼苗受乾旱災害的風險較高，易導致缺苗斷壟。

孫興慜「一手勢」讓中國球迷崩潰

孫興慜「一手勢」讓中國球迷崩潰

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」

ECFA部分產品中止關稅減讓 國台辦批賴用WTO包裝台獨：此路不通

ECFA部分產品中止關稅減讓 國台辦批賴用WTO包裝台獨：此路不通

關鍵字：

中國歐盟關稅外交部保護主義

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面