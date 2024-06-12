歐盟被曝7月起對陸電動車加徵關稅　陸外交部：典型的保護主義

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士指出，歐盟12日通知汽車製造商，從下（7）月起對進口自大陸的電動汽車暫時徵收最高25%的額外關稅。對此，大陸外交部怒批，是典型的保護主義。

6月12日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。法新社記者提問，據英國《金融時報》報導，歐盟將從下月開始對從中國進口的電動汽車徵收高達25%的關稅，請問中方是否已經收到這一決定的通知？發言人對此有何評論？

林劍表示，關於歐盟對中國電動汽車開展反補貼調查，中方已多次闡明了有關立場。

林劍強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此為由，對自中國進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。我們注意到，近段時間，歐洲多個國家政要、業界的代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為通過對中國電動汽車加稅來試圖保護歐洲產業是錯誤的方法。

「保護主義沒有前途，開放合作才是正道」，林劍表示，我們敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。