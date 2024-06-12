胡歌來台推手曝！　影音公會陳仲祺：兩岸大突破！續推微短劇交流

▲台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺。（圖／陳仲祺提供）

記者陶本和／台北報導

中國大陸知名影星胡歌12日飛抵台灣，下午將低調出席位於松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，這是他睽違6年再次來台；陸委會也證實，本次是由台北市影音節目製作商業同業公會出面邀請。對此，台北市影音公會理事長陳仲祺表示，這是兩岸文化影視交流大突破，未來會繼續推動兩岸微短劇，短影音的合作拍攝。

胡歌上一次來台灣，得追溯到2018年，當時他是以頒獎人的身分參與第55屆金馬獎；經過6年之久，在總統賴清德就任之後，兩岸在影視文化的交流上，開始熱身，以緩解兩岸緊張情勢。

陸委會證實，本次是由台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌來台，並依相關法令規定，以短期專業交流事由，專案申請來台參加「對話青年」影視經驗交流活動。

陸委會表示，這次是經文化部、移民署等主管機關審查同意入境。樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國演藝人員來台分享影視從業經驗。

對此，台北市影音公會理事長陳仲祺接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，這次胡歌來台參訪，是兩岸文化影視交流的一大突破。他說，未來影音公會還會繼續推動兩岸「微短劇」的交流，短影片的合作與拍攝，請外界可以拭目以待。

這次的牽線人陳仲祺擁有20多年的新聞工作經驗，跨足電視、報紙、雜誌、網路等媒體，曾任上報總經理、中時集團副總主筆、今周刊副總編輯；在中央日報、中天電視時期，派駐北京、擔任兩岸新聞中心主管職，熟稔兩岸事務。

至於胡歌本次訪台的行程規劃方面，於12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。本次的交流定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，我方涉兩岸相關單位也樂觀其成，給予鼓勵。

胡歌此行極為低調，不僅這場「對話青年」活動不對外開放，活動結束之後，他便會回到下榻飯店休息，由於他「吃素」，所以晚間就在飯店簡單用餐，不會再有外出行程；他也將在13日一大清早，便前往桃園機場搭機離台。

▲胡歌逛松菸。（圖／記者劉亮亨攝）