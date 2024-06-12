陸男打網咖猝死　全店「伴屍24小時」才發現人涼了

▲網咖。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江溫州一名29歲男子3日晚間10時被發現陳屍在網咖座位上，死亡時間已經超過24小時。網咖老闆表示，店員以為客人是在睡覺，不敢打擾，加上交班時也沒有特別交接，才會那麼晚才發現不對勁。

根據《極目新聞》報導，男子的家屬表示，男子1日開始來到網咖上網，2日早上有出來買過一次早餐，直到3日晚間10時多，有顧客看見男子在座位上低著頭，姿勢不太自然，拍打、叫喚也都沒反應，才發現男子已經死亡，趕快請店員趕緊報警。

家屬提到，警方告訴他們，男子被發現時，死亡時間已經超過24小時，初步判斷死因爲猝死，「根據他吃過後放在桌面上的早餐推測，他6月2日應該沒有吃午飯，很可能2日上午就已經去世。」

家屬認為，他被發現時應該已經去世30幾個小時。不過，由於家屬們都不同意解剖，法醫也無法確認準確的死亡時間。

家屬也提到，男子坐的地方是開放式卡座，而非封閉式包廂，「周圍應該有人能發現他的。」

網咖老闆則說，男子是網咖的常客，事發之前的一個月幾乎每天都來網咖上網，每次5到6個小時，身體狀況看起來還不錯。

家屬認為男子死亡了超過30小時才被發現，但網咖老闆並不認同，他說，警方告知他們死亡時間在30時以內。

網咖老闆也解釋，店內是兩名店員排班，每個人上12小時，店員交接時沒有注意到男子已經「睡」了很久，以為只是正常休息，所以沒有打擾，「很多客人脾氣很暴躁，睡著時叫醒他們，會把店員罵一頓。」

網咖老闆強調，「網咖裡面有人睡覺，趕不走是常有的事情。」

家屬稱男子的死亡是旁邊的顧客發現的，對此，老闆另有說法，他說，3日晚，店員看到小夥還在睡覺，過去提醒才發現身體冰涼，隨後報警。