畫面曝光！乩身走陣突癱軟臉著地　「一度活過來」送醫仍不治

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

台中某宮廟1日中午前往嘉義梅山玉虛宮遶境進香時，其中一名年約40歲的李姓乩身卻突然無預警倒地猝死；現場紀錄民眾也意外拍下倒地瞬間，當時現場眾人眼見情況不對，立即反應過來，一擁而上將李男抬到一旁休息，並撥打119求救，現場還有一名有護理背景的幼兒園老師立即施以CPR搶命，無奈最終仍是救不回，李男經送往嘉義大林慈濟急救後宣告不治。

錄影鏡頭拍下，當時才剛燃放完鞭炮，遶境現場瀰漫白煙，李男與另名乩身一前一後，手持令旗法器降駕，未料李男下秒突然一個踉蹌、整個人失去重心向左邊傾倒，還以臉著地、呈現「跪姿」趴臥在地。由於李男動作太不自然，且倒地後整個人似斷了線一般四肢癱軟，現場民眾立即就反應過來，蜂擁上前查看李男狀況。

▲男乩身在嘉義縣梅山玉虛宮前走陣時突然倒地猝死。（圖／民眾提供）

由於李男當時已經沒有意識，眾人嘗試叫喚，見其絲毫沒有反應後，果斷將他抬到路邊；一旁還有民眾急忙請旁人撥打119報案。玉虛宮總幹事張慧鴻表示，當時現場還有一名有護理背景的幼兒園老師立即上前施以CPR及AED，李男一度恢復心跳，但經送往醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

乩身在起乩過程中突然倒地猝死畫面太過離奇，引起民眾熱議。位於台中的該宮廟也表示，李姓乩身平時有李府王爺、玄天上帝會降駕，是宮廟、某神明會的乩身，事發當下並不曉得是哪位神尊降身，李姓乩身在台南時也有發乩，但是過程中沒有異狀，未料在嘉義發乩時竟會意外猝逝。而李男詳細死因為何，還有待檢方進一步相驗釐清。