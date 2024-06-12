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大陸 大陸焦點 特派現場

29歲男在「網咖猝死」超過24小時才被發現　老闆：以為他在睡覺

▲▼29歲男在網咖猝死。（圖／翻攝自微博）

▲涉事網咖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一名29歲的男子3日晚上10點多被發現在網咖猝死。經溫州警方調查，判定該男子死亡時間超過24小時。網咖老闆對此回應，2名店員都以為男子在睡覺，才未上前打擾。

據《環球時報》報導，6月11日，死者的家屬陳先生（化名）表示，死者是自己的小舅子，警方告訴他，6月1日至3日期間，小舅子都在網咖，2日早上6點多出去買過一次早餐，「直到3日晚上10點多，有客人發現小舅子『坐在位子上低著頭』，拍打也沒反應，隨後店員才報警。」

目前溫州市鹿城區南浦派出所已經展開調查，初步判斷死因為猝死。 警方表示，「根據他吃過後放在桌面上的早餐推測，他6月2日應該沒有吃午飯，很可能2日上午就已經去世。」

▲網咖的內部陳設。（圖／翻攝自微博）

▲該網咖的內部陳設。（圖／翻攝自微博）

陳先生與家人據此認為，小舅子被發現時應該已經去世30多小時。因家屬不同意屍體解剖，法醫並未確定準確的死亡時間，但陳先生表示，警方告訴他，小舅子被發現時，已死亡超過24小時，目前此事尚未立案。

陳先生還提出質疑，小舅子所坐的地方是開放式座位，而非封閉式包廂，「周圍應該有人能發現他的異常。」

網咖老闆11日表示，死者是店裡的常客，事發前一個月幾乎每天或隔兩天來店裡上網，每次都會待上5至6個小時，看起來身體狀態還不錯。

老闆強調，店內有2名店員輪班，每個店員上12小時，店員交接時並未注意到該男子已經「睡」了很久，「店員以為他在休息，因此沒有主動叫醒他，很多客人脾氣很暴躁，如果他們睡著的時候被叫醒，會把店員罵一通，網咖裡有人睡覺，趕不走是常有的事。」

陳先生稱是網咖客人發現小舅子過世，對此網咖老闆另有說法。老闆表示，3日晚，店員看到小夥還在睡覺，過去提醒才發現身體冰涼，隨後立刻報警。警方表示，目前該案件仍在調查中。

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