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獨／台中驚傳槍響！43歲男頭部中彈「2處傷口」　送醫搶救不治

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原一處民宅疑傳槍響，救護人員到場發現1名男子失去生命跡象，緊急送醫搶救。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市豐原區驚傳槍響，9日清晨3時許豐勢路二段一處民宅有民眾報案指稱，1名劉姓男子在民宅內舉槍自轟，消防救護人員獲報到場，發現男子頭部有2處槍傷，現場已失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。警方證實男子搶救不治，初查疑有債務問題，詳細情形有待進一步釐清。

據查，台中市消防局今天凌晨3時42分獲報，豐原區豐勢路二段有民眾表示，現場朋友拿槍自轟，需要協助，救護人員到場發現1名男子，頭部有槍傷，沒有生命跡象，緊急送往豐原醫院搶救。

醫院指出，劉姓男子（43歲）於今日清晨4時32分送抵醫院，到院前無生命跡象，頭部有2處槍傷，經搶救不幸宣告不治。

警方表示，接獲119轉報立即派員到場，發現劉男持改造手槍朝自己頭部擊發，經送醫急救後宣告死亡，現場勘查無打鬥痕跡，過濾監視器也未發現有可疑人士出沒，經訪查友人告知近日有傳送因債務纏身，精神狀況不佳，全案已報請台中地檢署相驗。

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