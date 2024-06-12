新能源車利潤太低　陸車市要靠「賣燃油車」來救

▲新能源車在碼頭準備出口。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車價格戰引起巨大關注，大陸乘聯會秘書長崔東樹11日坦言，新能源車獲利能力較低，傳統燃油車雖然仍有獲利，但銷量不佳，「穩定傳統燃油車消費對於穩定車市、穩定企業效益有正面意義。」

乘聯會11日公布數據，5月大陸乘用車市場零售171萬輛，較去年同期下降1.9%，季增11.4%。

今年以來累計零售807.3萬輛，年增5.7%。新能源汽車方面，5月新能源乘用車市場零售銷售量為80.4萬輛，較去年同期成長38.5%，較上季成長18.7%。

乘聯會分析，隨著「以舊換新」的政策落實、北京車展拉動消費熱情、各地相應政策措施出台與跟進，加之車市新品價格戰階段性降溫，保價回購政策進一步打消用戶顧慮，頭部企業的重磅產品發布帶動產品供給穩定預期，前期市場觀望群體的消費熱情被激發，5月全國新能源乘用車市場進入相對較好的發展階段。

崔東樹表示，相較於去年，其實5月車市整體仍舊呈現出偏弱。他指出，5月份，燃油車銷售對整體車市有較明顯的拖累。乘聯會數據顯示，5月常規燃油車零售91萬輛，較去年同期下降23%，季增6%；1至5月常規燃油車零售482萬輛，較去年同期下降9%。

崔東樹說，整個汽車產業目前仍舊利潤水準偏低，一方面是新能源汽車獲利能力比較低，另一方面，傳統燃油車雖然仍有獲利，但因銷量不佳，利潤水準受到了影響，「穩定傳統燃油車消費對於穩定車市、穩定企業效益有正面意義。」

對於車市價格戰，崔東樹說，價格戰是體系能力的表現，是產業發展的必然，今年2月到4月的價格戰實屬罕見，據統計，今年1至5月，有56款電動車降價，而2023年全年的降價車型累計為70款，「價格戰是體系能力的表現，是產業發展的必然階段。」