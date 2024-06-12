批綠主張憲法保障「被提名人有說謊權利」　黃國昌：離譜到不敢置信

▲民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

行政院針對國會改革修法提覆議案，11日獲總統賴清德核可。根據政院提供立院的函文，認為「被提名人尚未通過任命，若答覆不實、隱匿資料或提供虛偽情事，立院不同意任命即為已足」等，民眾黨團12日一一澄清，民眾黨團總召黃國昌痛批，民進黨認為《憲法》保障被提名人有對國會恣意說謊的權利，且若課予處罰就會違憲，「讓人不敢置信。」

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會，黃國昌針對行政院提供給立法院的函文依序做說明。黃國昌開場先表示，昨天行政院刻意到傍晚才將覆議送至立院，時間點上的選擇，司法昭之心路人皆知，且政院覆議理由水準跟之前民進黨散播的造謠圖卡，沒什麼實際差別，讓人瞠目結舌。

針對行政院稱「法律案違憲，窒礙難行」言論，黃國昌質疑，「進黨政府你們是做不到，還是根本不想做？」行政院什麼時候變成太上皇機關，在憲政民主下五權分立都可以公然踐踏，什麼時候我國《憲法》賦予行政院違憲審查權？政院為了抗拒監督，竟然自行宣稱三讀的《立法院職權行使法》以及《刑法》相關條文違憲。

黃國昌說明，20年前大法官「釋字第585號解釋」就已經非常清楚，「立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固 有之權能自得享有一定之調查權，本次修法完善調查權及聽證權之行使規範，並完備人事同意權之審查程序，俾利立法委員行使經釋字認可之民意機關之權責。」質疑政院、民進黨政府，連過去朗朗上口的識字585號，「全部都忘記了嗎？」

行政院稱「修正條文審議程序不符民主，有明顯瑕疵」部分，黃國昌表示，這再次印證行政院長卓榮泰自居為《憲法》之上的太上皇機關，不僅掌握違憲審查權，行政院可自行宣告法律違憲，還可對立院審議程序指手畫腳，更離譜的是完全昧於事實，因為此次修法完全按照現行法規，經過委員會審查，也開了公聽會、黨團協商，並到院會逐條表決。

黃國昌提及，行政院不願尊重多數立委代表要推動國會改革的民意，意圖以少數凌駕多數、打著民主卻反對民主，自行擴權片面認定國會審議程序違憲，「請教行政院以及民進黨政府，如果這次國會改革審議程序，從委員會公聽會協商到院會程序如此完備，在你們眼中不符合民主程序、有明顯瑕疵，那過去8年民進黨強行碾壓在委員會審議，有1分鐘、6分鐘紀錄，甚至沒經過委員會審議討論、沒開過公聽會就逕付二讀，輾壓表決過關，這樣的程序在民進黨眼中是什麼？」

針對行政院稱「人事同意權審查恐使重要職位懸缺」，黃國昌提及，這讓人完全看不清楚，過去民進黨在野時一直強調「人事同意權」要強化、批評過去前總統馬英九執政把立法院當立法局，其「人事同意權」沒規範審查期限，對相關審查密度也非常低，導致在馬政府的大法官審查僅花21天就完成。

黃國昌批評，當時民進黨痛批馬把立院當橡皮圖章，現在民眾黨提出的修法，是將審查期限定「不得少於一個月」，怎麼反而變成民進黨口中的無限期延宕？「你們是法律常識有問題，還是試讀能力有問題？說到底，民進黨只想讓立院淪為橡皮圖章如此而已。」

關於行政院說「質詢權、調查權、聽證之行使違反權力分立、並侵害人民權利」，黃國昌強調，再次邀請政院與民進黨政府看清楚識字585號，內容寫道「立法院調查權行使之方式，並不以要求有關機關就立法院行 使職權所涉及事項提供參考資料或向有關機關調閱文件原本 之文件調閱權為限，必要時並得經院會決議，要求與調查事項 相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」難道政院是自居太上皇機關，無視識字585號這麼明確解釋，自己說違憲就違憲嗎？

行政院說「被提名人尚未通過任命，若答覆不實、隱匿資料或提供虛偽情事，立法院不同意任命即為已足」、「要求具結及裁罰，處置失衡」，黃國昌批評，這白話文就是指「不需要法律責任、抓到說謊就不要過即可」，但「請問民進黨政府，這是你們在人事同意權審查時，認為我國《憲法》所畫的界線嗎？我國《憲法》保障被提名人在審查程序當中，對於國會有恣意說謊的權益嗎？」

黃國昌痛批，按照民進黨解釋，是認為《憲法》保障被提名人有對國會恣意說謊的權利，且若課予處罰就會違憲，「這麼離譜的主張，讓人不敢置信。」