　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批綠主張憲法保障「被提名人有說謊權利」　黃國昌：離譜到不敢置信

▲▼民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

行政院針對國會改革修法提覆議案，11日獲總統賴清德核可。根據政院提供立院的函文，認為「被提名人尚未通過任命，若答覆不實、隱匿資料或提供虛偽情事，立院不同意任命即為已足」等，民眾黨團12日一一澄清，民眾黨團總召黃國昌痛批，民進黨認為《憲法》保障被提名人有對國會恣意說謊的權利，且若課予處罰就會違憲，「讓人不敢置信。」

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會，黃國昌針對行政院提供給立法院的函文依序做說明。黃國昌開場先表示，昨天行政院刻意到傍晚才將覆議送至立院，時間點上的選擇，司法昭之心路人皆知，且政院覆議理由水準跟之前民進黨散播的造謠圖卡，沒什麼實際差別，讓人瞠目結舌。

針對行政院稱「法律案違憲，窒礙難行」言論，黃國昌質疑，「進黨政府你們是做不到，還是根本不想做？」行政院什麼時候變成太上皇機關，在憲政民主下五權分立都可以公然踐踏，什麼時候我國《憲法》賦予行政院違憲審查權？政院為了抗拒監督，竟然自行宣稱三讀的《立法院職權行使法》以及《刑法》相關條文違憲。

黃國昌說明，20年前大法官「釋字第585號解釋」就已經非常清楚，「立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固 有之權能自得享有一定之調查權，本次修法完善調查權及聽證權之行使規範，並完備人事同意權之審查程序，俾利立法委員行使經釋字認可之民意機關之權責。」質疑政院、民進黨政府，連過去朗朗上口的識字585號，「全部都忘記了嗎？」

▲▼民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

行政院稱「修正條文審議程序不符民主，有明顯瑕疵」部分，黃國昌表示，這再次印證行政院長卓榮泰自居為《憲法》之上的太上皇機關，不僅掌握違憲審查權，行政院可自行宣告法律違憲，還可對立院審議程序指手畫腳，更離譜的是完全昧於事實，因為此次修法完全按照現行法規，經過委員會審查，也開了公聽會、黨團協商，並到院會逐條表決。

黃國昌提及，行政院不願尊重多數立委代表要推動國會改革的民意，意圖以少數凌駕多數、打著民主卻反對民主，自行擴權片面認定國會審議程序違憲，「請教行政院以及民進黨政府，如果這次國會改革審議程序，從委員會公聽會協商到院會程序如此完備，在你們眼中不符合民主程序、有明顯瑕疵，那過去8年民進黨強行碾壓在委員會審議，有1分鐘、6分鐘紀錄，甚至沒經過委員會審議討論、沒開過公聽會就逕付二讀，輾壓表決過關，這樣的程序在民進黨眼中是什麼？」

▲▼民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

針對行政院稱「人事同意權審查恐使重要職位懸缺」，黃國昌提及，這讓人完全看不清楚，過去民進黨在野時一直強調「人事同意權」要強化、批評過去前總統馬英九執政把立法院當立法局，其「人事同意權」沒規範審查期限，對相關審查密度也非常低，導致在馬政府的大法官審查僅花21天就完成。

黃國昌批評，當時民進黨痛批馬把立院當橡皮圖章，現在民眾黨提出的修法，是將審查期限定「不得少於一個月」，怎麼反而變成民進黨口中的無限期延宕？「你們是法律常識有問題，還是試讀能力有問題？說到底，民進黨只想讓立院淪為橡皮圖章如此而已。」

▲▼民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

關於行政院說「質詢權、調查權、聽證之行使違反權力分立、並侵害人民權利」，黃國昌強調，再次邀請政院與民進黨政府看清楚識字585號，內容寫道「立法院調查權行使之方式，並不以要求有關機關就立法院行 使職權所涉及事項提供參考資料或向有關機關調閱文件原本 之文件調閱權為限，必要時並得經院會決議，要求與調查事項 相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」難道政院是自居太上皇機關，無視識字585號這麼明確解釋，自己說違憲就違憲嗎？

行政院說「被提名人尚未通過任命，若答覆不實、隱匿資料或提供虛偽情事，立法院不同意任命即為已足」、「要求具結及裁罰，處置失衡」，黃國昌批評，這白話文就是指「不需要法律責任、抓到說謊就不要過即可」，但「請問民進黨政府，這是你們在人事同意權審查時，認為我國《憲法》所畫的界線嗎？我國《憲法》保障被提名人在審查程序當中，對於國會有恣意說謊的權益嗎？」

黃國昌痛批，按照民進黨解釋，是認為《憲法》保障被提名人有對國會恣意說謊的權利，且若課予處罰就會違憲，「這麼離譜的主張，讓人不敢置信。」

▲▼民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判
LIVE／博愛座濺血！OL遭逼讓座悲憤撞柱　潮州副站長回亮槍
獨／國小師「扯衣看胸+摸臀」多名女學生　噁喊：那麼小沒關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

林國春也表態想選新北市長！　洪孟楷：2026選舉還有一段時間

張亞中不挺廢考監！　嘆：遺憾國民黨沒面對問題討論

國會改革覆議案7理由不見了　洪孟楷：政院也知是民粹式抹黑

民眾黨拋「國會改革」電視辯論　柯建銘嗆白：一路沒收現在才要辯論

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」　大陸操縱島上政治

一殯走過60年今開拆　林珍羽：腹地大、盼能有更多元用途

賴清德昔接受質詢「今卻違憲」　黃國昌：選前山盟海誓選後只剩歹勢

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

林國春也表態想選新北市長！　洪孟楷：2026選舉還有一段時間

張亞中不挺廢考監！　嘆：遺憾國民黨沒面對問題討論

國會改革覆議案7理由不見了　洪孟楷：政院也知是民粹式抹黑

民眾黨拋「國會改革」電視辯論　柯建銘嗆白：一路沒收現在才要辯論

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」　大陸操縱島上政治

一殯走過60年今開拆　林珍羽：腹地大、盼能有更多元用途

賴清德昔接受質詢「今卻違憲」　黃國昌：選前山盟海誓選後只剩歹勢

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

恐怖電扶梯！東京80歲老婦「頸部遭扶手帶捲入」　自摔送醫死亡

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

政治熱門新聞

黃國昌直播D槽露餡　「台鹽子公司」內鬼被曝光

新冠又來了！詹江村傻：開會有人狂咳「未戴口罩」

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

澎湖輪載客率破6成首推「海上嘉年華遊程」　4天3夜不到6千元

徐巧芯爆王義川資料來源「中華電信子公司」　中華電信秒打臉：沒有

花東快非畫大餅　卓揆要求縮短部落諮商時間

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

北市第一殯儀館走過一甲子今開拆　蔣萬安曝未來4大用途

鄭文燦海基會首場台商活動　考察台南投資環境

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」：實在可怕

「焦糖哥哥」接民進黨北市黨部執行長

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

胡歌睽違6年來台　陸委會證實：專案申請

更多熱門

相關新聞

民進黨宣傳車撞傷　騎士控：選前負責選後不理

民進黨宣傳車撞傷　騎士控：選前負責選後不理

去年12月選舉期間，民進黨一輛宣傳車疑似違規迴轉，撞倒王姓和齊姓機車騎士，造成兩位騎士骨折送醫，當時賴清德高雄競選總部表示，會妥善協助傷者處理後續問題，更強調絕不迴避責任，國民黨市議員邱于軒、許采蓁今（12）日陪同兩名騎士出面，指控選後已經半年，民進黨卻對傷者完全不理，更把責任完全甩鍋。

國會改革覆議案7理由不見了　洪孟楷：政院也知是民粹式抹黑

國會改革覆議案7理由不見了　洪孟楷：政院也知是民粹式抹黑

民眾黨拋「國會改革」電視辯論　柯建銘嗆白：一路沒收現在才要辯論

民眾黨拋「國會改革」電視辯論　柯建銘嗆白：一路沒收現在才要辯論

黃批賴：選前山盟海誓、選後只剩歹勢

黃批賴：選前山盟海誓、選後只剩歹勢

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

關鍵字：

民眾黨立法院國會改革黃國昌民進黨行政院

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面