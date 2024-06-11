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社會 社會焦點 保障人權

獨／海巡軟趴趴遭硬闖淡水河　疑快艇男高清正面曝！

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

防衛軟趴趴？陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港出發，輕易闖入台灣淡水河域，在遊客如織的碼頭大搖大擺上岸，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送。檢方複訊後，依入出國及移民法等罪嫌，交由移民署新北專勤隊依法收容。60歲阮男來台稱「投奔自由」，但真正動機仍不明，目前正面高清照也疑似曝光。

阮芳勇趁端午節前夕，駕駛小型快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，宛如遊客上岸，尤其他長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱，曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，海委會主委管碧玲11日受訪說，「這種嚮往台灣生活、要投奔自由說詞經常會碰到」，不排除是一種測試（海防），因過去一年以來共有18個偷渡案，但此次不同的地方是「人」，比較像是臨時找到的人做的事情，更直言阮男曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長。

▲▼ 阮芳勇 。（合成圖／翻攝自微博／當事人）

▲激似阮姓男子高清照曝光。（合成圖／翻攝自微博／當事人）

《ETtoday東森新媒體》獨家取得2張照，其長相與阮男極為相似，照片身份為福建省寧德市某房地產董事長，其公司成立於2000年4月29日，而恰巧之處是，該董事長就與此次駕駛快艇的阮男同名同姓，若是同人，為何堂堂董事長要駕快艇偷渡？種種疑點仍尚待檢方進一步釐清。

以「投奔自由」為由偷渡的大陸人不少，2016年8月清晨，陸籍李姓男子從泉州石井港往金門航行之不知名大陸籍貨輪錨鍊艙出海，航行未久跳下船，往金門縣方向游泳前行，數小時後，逃避安檢人員檢查，擅自進入金門縣金湖鎮料羅商港岸際遭逮，福建金門地方法院依未經許可入國，處有期徒刑3月，可易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台灣對於偷渡罰則相較於某些國家不算特別嚴厲，但對國家安全都存在很大風險，屢次遭陸人輕易闖入，這也讓大陸網友在微博紛紛留言「解放台灣指日可待」、「台灣這次是證明自己有種的機會了，關他（指阮男）10、8年，別退他回來」、「沖灘竟如此簡單」，也有人猜，應該是阮男揣了不少黑錢，怕被吃牢飯所以跑過去的。

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