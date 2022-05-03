合歡山公路有碎石！害重機騎士犁田　警即刻掃除路障

▲仁愛警方清除合歡山公路路面碎石，維護行車安全（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

高山杜鵑花季持續中，不過路況亦多變難測；月前有機車騎士騎乘大型重機車於合歡山觀賞花後，在仁愛鄉台14甲線18.6公里處，因路面上有小碎石且適逢轉彎處，不慎自摔滑倒、撞到護欄後才停住；警方趕赴現場處理完畢後，立即將路面碎石掃除乾淨，維護眾多用路人行車安全。

仁愛警分局指出，翠峰派出所所長張勝華及警員周建宇4月17日中午1時許接獲這起報案，立即趕赴現場處理，發現該名騎士手腳多處受傷，機車左邊車身及把手前車頭損毀，經實施呼氣酒精濃度測試後酒測值為0，他向警方反應自摔現場路面有小碎石而導致發生車禍。

因當時賞花車流多，加上山區開始起濃霧造成視線不良，張勝華考量如未排除路面碎石，恐將危害到用路人行車安全，與周建宇利用空檔將路面碎石清除乾淨，並在現場加裝太陽能爆閃燈，提醒用路人轉彎處小心行駛，避免交通事故再次發生。

國姓鄉通往埔里合成里的主要道路台21線30.7K處，日前則發生路樹於晚間倒塌道路中央，阻礙交通雙向無法通行事件；埔里竟分局梅林派出所員警蕭財富與警員王永順、詹凱勝獲報後，立即趕往現場處理，因天色昏暗視線不佳，為避免發生車禍，立即開啟巡邏車警示燈，提醒用路人小心及實施交通管制。

另由於夜間無法通知相關單位立即排除倒塌路樹、恢復交通，員警便自行以電鋸切斷路樹，徒手將樹木移除，並將遍佈路面之樹枝盡數清除，經近1個小時順利恢復道路順暢，及時免除可能發生的意外，附近民眾紛紛表示感謝。