藍綠下鄉宣講國會改革　黃國昌爆：民眾黨今討論辦「廟口開講」

▲黃國昌接受李明賢專訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

行政院對國會改革相關修法提覆議，民進黨將下鄉宣講說明理由，國民黨也立刻籌劃各地宣講反擊。面對藍綠都要下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲日前語帶保留地說「不如一開始在立法院就好好辯論」，而民眾黨團總召黃國昌11日晚間爆料，今開會討論接下來也要進行下鄉廟口開講，但目前僅初步交換意見與討論，還沒100％規劃。

柯文哲11日上午7時30分赴立法院民眾黨團辦公室，與黨團立委們開會。黃國昌11日上午10時接受網路節目《鄉民監察院》訪問時爆料，今早黨團認真討論的事情，包括可能的覆議時程，以及民眾黨接下來也要廟口開講，而廟口開講的時程會跟整個覆議案彼此時程會有緊密關係。

黃國昌表示，早上黨團會議花最多時間討論的案子，就是處理接下來怎麼配合覆議案投票的時間，來處理民眾黨廟口開講，「因為裡面動態滿多的，所以今早有比較細緻的討論。」最重要的是，面對政院要提的覆議，固然是行政院長呈請總統同意後，可以行使《憲法》上的權利，但任何憲政權利行使，都要回到理性跟事實層面。

隨後，主持人台北市議員李明賢追問，民進黨第一場在花蓮、國民黨則是台南，民眾黨廟口開講時間、地點為何？黃國昌說明，今天只有初步交換意見跟討論，目前還沒100%定案規劃，這牽涉到政院覆議案何時到立院，以及立法院在整個時程上面的安排，到底是決定在哪天處理覆議案，都會有影響。

黃國昌也強調，跟選民溝通、向社會報告為什麼推動國會改革，以及國會改革對台灣民主深化的重要性，這些溝通跟對話，民眾黨都持續進行中。