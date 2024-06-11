快訊／國會改革法案移請立法院覆議　行政院：絕非升高對立

▲國會改革相關法案三讀過程衝突不斷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

有關行政院院會6月6日就修正《立法院職權行使法》部分條文、增訂《中華民國刑法》第5章之1章名及第141條之1條文，呈請總統核可覆議一案，總統今11日已核可，行政院亦於今日依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，移請立法院覆議。

行政院表示，113年5月28日立法院通過之《立法院職權行使法》修正條文、增訂《中華民國刑法》第5章之1章名及第141條之1條文，經詳細研議，認有違反憲法上民主原則、權力分立原則，以及正當法律程序，而侵害人權之虞。

其中，包括「審議程序不符民主原則，具有明顯重大瑕疵；立法院職權行使法有關總統進行國情報告相關規定違反憲法；立法院職權行使法有關質詢權、調查權、聽證之行使相關規定，違反權力分立原則，且侵害人民基本權利；立法院職權行使法有關人事同意權之行使相關規定，恐導致憲法、法定機關職權行使產生窒礙，且與比例原則及正當法律程序不符；立法院職權行使法有關妨礙立法委員行使質詢權、調查權及聽證之處罰規定；中華民國刑法第141條之1藐視國會之處罰，有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則」等，皆有窒礙難行之處。

行政院強調，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識。行政院提出覆議的目的，絕不是要升高兩院之間的對立與衝突，而是希望透過良性的憲政對話程序，請立法院尊重憲法，體恤民意，藉由再次審視法案的內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界的訴求。