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陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」全面獵巫：實在可怕

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發輿論質疑是否要「監控人民」。對此，民眾黨團主任陳智菡指出，沈伯洋近期針對村里長、陸配、台商、大學教授及立委進行政治指控，根本是「麥卡錫主義代言人」。

陳智菡表示，民主進步黨上上下下不斷宣稱國會改革擴權、侵害人權，但相對於國會改革修法有清楚規範與限制，民進黨的立委沈伯洋卻毫無底線的對村里長、陸配、台商、大學教授展開政治指控、要求法務部介入規範人民赴陸行為。

陳智菡說，在沈伯洋的眼中，只要跟中國有接觸，不管是旅遊或交流，都有被滲透的可能，就要被列入黑名單，讓政府監控、做忠誠考核或調查。

沈伯洋9日在媒體人黃暐瀚的節目上表示，目前立法委員及村里長的風險最高，「立法委員現在常去中國。因為他又可以接觸大量的國家機密，所以他的風險就往上提升，再來他做為中間人的風險提升，村里長也是。因為他們(村里長)之後是做為台灣之後每個地方民防的指揮單位，只要村里長越來越多人簽投降協議書等等之類的，他可以在戰爭一爆發的時候…在台灣散布假消息….這些人，他理論上應該要有一些規範。」

另外，沈伯洋11日在立法院總質詢表示，「如果台灣的大學教授去中國，見到統戰部的人員，看到有課堂上有同學在討論台獨、香港、維吾爾族議題，就做成一個名單交給中國…這個名單對第五縱隊會很重要，請問我們的規範會是甚麼？」

▲▼立委沈伯洋出席民進黨立院黨團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳智菡認為沈伯洋變成「麥卡錫主義代言人」的行為實在可怕，「他正在進行一個以打擊共產主義為名、實質進行思想考核與全面監控人民的行徑，只要有一絲懷疑就可以入人於罪，進行政治審查。當年，麥卡錫主義氾濫曾造成美國重大危害，連被當作國家英雄的傑出科學家也不能免於其難。儘管最後許多人被證明是冤案，麥卡錫的全面獵巫對不少新移民與國民造成實質迫害，也扭曲了美國社會長期以來追求的國家正義。」

陳智菡表示，沈伯洋現今的主張名為讓人民提高警覺，提防共諜滲透，其實是在沒有充足證據狀況下，恣意指控人民成為中共代理人，造成對人民名譽和人格的誹謗，假借反共之名，合理化監控人民，進行撕裂社會的集體獵巫，「下一步，他可能就會要求立委、村里長、教授、陸配與台商都要簽不投降同意書了，這一幕，我在台北市議會看過」。

根據維基百科資料指出，「麥卡錫主義」廣義上是指用大規模的宣傳和不加以區分的指責，特別是沒有足夠證據的指控，造成對人格和名譽的誹謗。另外，這個詞語在 英語裡的定義也延伸到「用不充分的證據公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對人士」。

「麥卡錫主義」源自於1950年代以美國共和黨參議員約瑟夫·雷蒙德·麥卡錫為代表的一種政治態度。麥卡錫認為共產黨滲透了美國政府的一些部門以及其他機構。為了阻止國家被顛覆，他用大規模的宣傳和不加以區分的指責，製造了一系列的調查和聽證去曝光這些滲透。雖然很多被指控者是無辜的，但因為這些指控，當時被列入了黑名單或失去了工作。

在麥卡錫時代，不少美國人被指為共產黨人或同情共產主義者，被迫在政府或私營部門、委員會等地接受不恰當的調查和審問，被懷疑的主要對象是政府雇員、好萊塢娛樂界從業人士、教育界、工會成員。

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