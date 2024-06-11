三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

▲陳田文接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸自6月15日起，將中止ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協議》）的134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。正在北京參訪的三三企業交流會（三三會）訪團，向大陸高層表達希望能重啟ECFA優惠措施，群益企業集團創辦人陳田文受訪還指出，兩岸還能探尋新的合作契機，譬如AI科技、電子軟體等。

三三會理事長林伯豐率團訪陸，一行人今日在北京釣魚臺國賓館，與國台辦主任宋濤會見交流。台灣智輝農業生技股份公司執行長江智超受訪表示，此行拜訪了解在陸台企現況，並向陸方表達希望ECFA優惠政策能重啟，返台後會在九二共識基礎下，促進兩岸商務合作更加繁榮。

陳田文則表示，台企在大陸經濟成長中扮演相當重要的角色，且打下了良好基礎，相信台商未來在ESG環保綠能議題上，會有很好的發展，尤其大陸在AI新能源汽車領域領先世界，雙方強強聯合能為彼此創造契機。

▲ 江智超。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對綠營在ECFA上的態度和操作，江智超批評賴政府更維護政黨的利益，相信大家都看到其當選沒有獲得台灣多數民眾的擁護，應聯合更多民眾，尤其是令不了解大陸的新一代年輕人，參與到兩岸交流當中。

陳田文認為兩岸民眾相當有智慧，雙方應創造機會解決現階段的問題，不一定要再聚焦過去簽署的ECFA，而是探尋新的契機點發展未來，譬如AI科技、電子軟體等。

在今日的會見上，宋濤強調，民進黨煽動兩岸對立對抗，且對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，致使陸方宣佈中止ECFA部分產品關稅減讓；事實證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人都是一家人，這才是台海和平穩定的前提，才是兩岸交流合作的基礎，也是台胞福祉的根本保障。

林伯豐發表講話時說，希望藉此機會來促進兩岸和平發展和經濟共榮。今日會見陸方出席官員還包括國台辦經濟局局長張世宏、秘書局局長王冰等。

據悉，三三會作為「520」後首個訪陸的台灣工商團體，有約30家企業參與，除北京外還到了天津、河北等地，了解大陸對台商的新政策。