　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

▲▼ 江智超、陳田文。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳田文接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸自6月15日起，將中止ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協議》）的134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。正在北京參訪的三三企業交流會（三三會）訪團，向大陸高層表達希望能重啟ECFA優惠措施，群益企業集團創辦人陳田文受訪還指出，兩岸還能探尋新的合作契機，譬如AI科技、電子軟體等。

三三會理事長林伯豐率團訪陸，一行人今日在北京釣魚臺國賓館，與國台辦主任宋濤會見交流。台灣智輝農業生技股份公司執行長江智超受訪表示，此行拜訪了解在陸台企現況，並向陸方表達希望ECFA優惠政策能重啟，返台後會在九二共識基礎下，促進兩岸商務合作更加繁榮。

陳田文則表示，台企在大陸經濟成長中扮演相當重要的角色，且打下了良好基礎，相信台商未來在ESG環保綠能議題上，會有很好的發展，尤其大陸在AI新能源汽車領域領先世界，雙方強強聯合能為彼此創造契機。

▲▼ 江智超、陳田文。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 江智超。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對綠營在ECFA上的態度和操作，江智超批評賴政府更維護政黨的利益，相信大家都看到其當選沒有獲得台灣多數民眾的擁護，應聯合更多民眾，尤其是令不了解大陸的新一代年輕人，參與到兩岸交流當中。

陳田文認為兩岸民眾相當有智慧，雙方應創造機會解決現階段的問題，不一定要再聚焦過去簽署的ECFA，而是探尋新的契機點發展未來，譬如AI科技、電子軟體等。

在今日的會見上，宋濤強調，民進黨煽動兩岸對立對抗，且對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，致使陸方宣佈中止ECFA部分產品關稅減讓；事實證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人都是一家人，這才是台海和平穩定的前提，才是兩岸交流合作的基礎，也是台胞福祉的根本保障。

林伯豐發表講話時說，希望藉此機會來促進兩岸和平發展和經濟共榮。今日會見陸方出席官員還包括國台辦經濟局局長張世宏、秘書局局長王冰等。

據悉，三三會作為「520」後首個訪陸的台灣工商團體，有約30家企業參與，除北京外還到了天津、河北等地，了解大陸對台商的新政策。

ET快訊
出國回台灣最想吃什麼　最多人點名「台灣之光」：國外賣很貴
獨／海巡軟趴趴遭硬闖淡水河　疑快艇男高清正面曝！
快訊／邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發聲了
天天吃炸雞排！12歲妹終身洗腎　醫點名「5大美食」最傷腎
62歲黃秋生「血管阻塞」　醫警告：一年後就會死！
露腰男「騎車吃饅頭」重摔　失控打滾畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

宋濤見三三會林伯豐一行　批民進黨令陸方縮減ECFA

證實4美國教師遭砍！陸外交部：「偶發事件」不影響中美交流

年增6.3%！端午假期陸國內「1.1億」人次出遊　自駕成年輕人首選

人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開

女子退租遇房東帶4人「仔細驗房」　她無奈：9千押金被扣光

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

陸主張：對福島核污水排海設立「長期國際監督」

蜜雪冰城員工遭爆在「水槽洗腳」　官方回應：腳燙傷急需處理

美國教師在中國遇襲！警方指傷者有5人　嫌犯鎖定「目前仍在逃」

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

宋濤見三三會林伯豐一行　批民進黨令陸方縮減ECFA

證實4美國教師遭砍！陸外交部：「偶發事件」不影響中美交流

年增6.3%！端午假期陸國內「1.1億」人次出遊　自駕成年輕人首選

人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開

女子退租遇房東帶4人「仔細驗房」　她無奈：9千押金被扣光

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

陸主張：對福島核污水排海設立「長期國際監督」

蜜雪冰城員工遭爆在「水槽洗腳」　官方回應：腳燙傷急需處理

美國教師在中國遇襲！警方指傷者有5人　嫌犯鎖定「目前仍在逃」

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄側倒　車身車輪分離...砂石灑進田地

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到...信眾爭睹　濟公神尊上驚現龍衣

腸病毒近1.8萬人就醫！疫情連2周上升　疾管署估暑假才降溫

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」全面獵巫：實在可怕

新北三峽簡易自來水設備完工　212戶居民受惠

還剩1.1萬劑！50-64歲免費肺鏈疫苗遇端午連假沒打完　估本周用罄

三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

獨／海巡軟趴趴遭硬闖淡水河　疑快艇男高清正面曝！

點出投打計時啟動時機要統一　葉總：可能有操作的空間

新北淡水大拜拜遶境起駕　副市長劉和然參拜祈求平安

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

鄰居點手臂粗蚊香　害一家三口中毒

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

陸科技獨角獸破產清算 「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬 自曝：訂單接到手軟

人妻醫生陪睡換升職！帶女兒一起多次獻身官員.

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出前主席孫子

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

陸大媽霸鄰居車位3年 鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

4名外國人在中國吉林當街被刺！渾身血倒公園

股價跌超30%！「維多利亞的秘密」緊抓中國市場

更多熱門

相關新聞

宋濤見林伯豐　批民進黨令陸方縮減ECFA

宋濤見林伯豐　批民進黨令陸方縮減ECFA

三三企業交流會（三三會）理事長林伯豐率團訪陸，今（11）日下午在北京與國台辦主任宋濤會見。宋濤再次強調，是民進黨煽動兩岸對立對抗，且對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，才致使陸方宣布中止ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協議》）部分產品關稅減讓。

陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大

陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

兩岸越緊張越需要交流　蔣萬安：雙城論壇依慣例對等尊嚴進行

兩岸越緊張越需要交流　蔣萬安：雙城論壇依慣例對等尊嚴進行

陸再砍ECFA　陸委會：傷害兩岸經貿互利互惠

陸再砍ECFA　陸委會：傷害兩岸經貿互利互惠

關鍵字：

ECFA兩岸經濟合作架構協議134項被中止產品關稅減讓三三會

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面