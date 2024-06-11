宋濤見三三會林伯豐一行　批民進黨令陸方縮減ECFA

▲林伯豐（左）與宋濤（右）會見 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

三三企業交流會（三三會）理事長林伯豐率團訪陸，今（11）日下午在北京與國台辦主任宋濤會見。宋濤強調，是民進黨煽動兩岸對立對抗，且對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，才致使陸方宣布中止ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協議》）部分產品關稅減讓。

今日的會見在北京釣魚台國賓館舉行，宋濤先是歡迎三三會來陸參訪，並稱讚林伯豐具有家國情懷，堅持正確的立場，明確支持一個中國原則和九二共識，台灣三三會訪陸表明台灣企業界、工商界願意加強兩岸交流合作的意願，也彰顯了台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

針對陸方自6月15日起將中止ECFA的134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，宋濤表示，此事引起台灣工商界的廣泛關注，ECFA是兩岸在九二共識共同政治基礎上簽署，有利於兩岸經濟合作的交流交往。

宋濤接著說，ECFA本可以令兩岸積累善意，平等協商解決問題，但民進黨當局煽動兩岸對立對抗，對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，致使大陸方面宣布中止部分產品關稅減讓。

宋濤表示，事實證明只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、都是一家人，這才是台海和平穩定的前提，才是兩岸交流合作的基礎，也是台胞福祉的根本保障。

▲會見現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

宋濤批評道，謀「獨」挑釁、煽動兩岸對抗是害台也是禍台，只會給台灣同胞帶來災難，台獨與台海和平穩定水火不容，無論台灣政治局勢發生何種變化，無論誰執政都改變不了台灣是中國不可分割一部分的現狀，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

宋濤最後說，大陸會始終一如既往的尊重關愛照顧台灣同胞，不斷的完善有利於台胞的福祉的政策和舉措，願意率先讓台灣同胞享受中國式現代化建設的機遇，與台灣同胞共同創造中華民族偉大復興的光明前景。

林伯豐在發表講話時，對台企在大陸能夠順利發展表示感謝，並強調希望藉此機會，促進兩岸和平發展。

據悉，三三會作為「520」後首個訪陸的台灣工商團體，有約30家企業參與，除北京外還到了天津、河北等地，了解大陸對台商的新政策。今日會見陸方出席官員還包括國台辦經濟局局長張世宏、秘書局局長王冰等。