陸片面終止ECFA中134項關稅減讓　經貿辦：早有因應

▲陸片面終止ECFA中134項關稅減讓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳家祥／台北報導

大陸宣布自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。對此，行政院經貿談判辦公室表示，對於中方這等違背市場原則及國際規範的典型經濟脅迫行為，表達嚴正的抗議與譴責，並要求中方應立即停止此等破壞兩岸關係、悖離兩岸人民福祉的錯誤行徑。

經貿辦表示，中國去年4月啟動對台貿易壁壘調查案，隨後12月逕自做出認定，並片面宣布中止我12項ECFA早收石化產品關稅優惠，鑑於本案屬WTO規範之範疇，且中方透過WTO機制通知我駐WTO代表團，故而我方已多次呼籲中方盡速依據WTO相關規範與我進行協商，而中方始終未作出回應，今日又再度宣布片面中止134項ECFA早收項目優惠關稅，已嚴重違反WTO的基本規範。

經貿辦強調，兩岸都是WTO會員，更是全球經貿體系的重要成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商，尋求解決方案。而中國方面一再以政治力干預國際經貿的行為，已嚴重悖離以規則為基礎的國際經貿秩序。

經貿辦表示，面對中國持續經濟脅迫作為，政府早有掌握，並預作因應準備。此次中方再度中止部分ECFA早收產品，其風險與損害都是在可控制範圍。行政院已請各主管單位持續與業者溝通，並對受影響的業者提出及時的協助與輔導機制，尤其對中小企業，政府將提供最迅速有效的協助，相關因應工作都已在進行，請業者及國人放心。

經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，兩岸貿易爭端與分歧問題，皆應循WTO爭端解決機制處理解決。再次呼籲中國應立即停止對台灣不理性的經濟脅迫行為，秉持WTO規範，立即與我方展開協商，共同承擔國際責任，謀求互利共榮的經貿與兩岸關係。