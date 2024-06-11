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【廣編】Darlie好來X庫洛魔法使聯名牙膏夢幻登場　只有台灣才有！

Darlie好來X庫洛魔法使聯名牙膏（圖／Darlie好來提供）

【廣編特輯】

圖、文／Darlie好來提供

Darlie好來驚喜推出和經典動畫庫洛魔法使的聯名牙膏！將NO.1熱銷亮白牙膏^換了人氣角色「木之本櫻」及「可魯」的超夢幻包裝！除了可愛度爆表、超吸睛的夢幻包裝，現在購買聯名組合，還有機會抽中庫洛魔法使主題行李綁帶及日本來回雙人機票，更重要的是這次的聯名牙膏只送不賣。

兩款造型牙膏除了包裝可愛，內容物更選定好來最熱銷的亮白系列－全亮白極緻酵 素清新薄荷牙膏，從早晨開始就開啟夢幻的濾鏡，連刷牙都超少女心，如同小櫻施展魔法，咒語一落下，牙漬輕鬆被去除，綻放純白笑容！

2+1全亮白超值促銷組
即日起全聯、家樂福、大潤發、愛買、康是美等指定通路，限量販售 全亮白2+1超值促銷組，內含全亮白牙膏140g兩入(共有三款口味選擇) ，隨包即附贈全亮白極緻酵素清新薄荷－庫洛魔法使80g造型牙膏 乙條，不僅加量不加價，聯名牙膏更是只送不賣。

超值滿額贈
即日起於全台屈臣氏網路商店凡購買好來全亮白系列滿$179、或全台寶雅門市購買好來全系列商品滿$299，即可獲得滿額贈，全亮白極緻酵素清新薄荷牙膏－庫洛魔法使80g造型牙膏乙條。

登錄發票抽豪禮
好來帶你遊日本！即日起於7月31日止購買上述指定商品並於好來官方LINE帳號登錄發票，還有機會抽中新台幣價值三萬日本雙人來回機票，共計1 名，以及庫洛魔法使官方正版限量周邊－庫洛魔法使主題行李綁帶兩入，共計20 名，讓你不僅擁有夢幻聯名款，更有機會實現日本夢幻之旅！

^指黑人全亮白系列牙膏。好來化工所為之計算，部分係根據尼爾森於2021 年4 月 30 日前之1 個 MAT 期間，透過其牙膏品類亮白產品之實體通路零售資訊服務系 統，就台灣總體線下零售市場所提出之資料。（著作權 © 2020，尼爾森）

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