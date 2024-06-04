必勝客「庫洛魔法使套餐」開箱！　神還原魔杖比薩、小可包超Q

▲「必勝客X庫洛魔法使」推出夢幻聯名「必勝魔法套餐」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

庫洛迷衝！人氣速食品牌「必勝客」今（4）日重磅攜手日本人氣少女動漫「庫洛魔法使」推出超狂聯名「必勝魔法套餐」，不僅把小櫻持有的夢之杖變身成「夢之鑰匙芝心披薩」，還把劇中超可愛角色小可變身成「小可包」，搭配小櫻比薩盒，夢幻爆表，即日起限時限量開賣，《ETtoday新聞雲》也幫開箱這款聯名套餐，趕緊來看。

「必勝客X庫洛魔法使」全新聯名「必勝魔法套餐」開賣了，其中，「夢之鑰匙芝心比薩」外圈包裹著滿滿芝心起司，中間搭配日式咖哩馬鈴薯泥及德式香腸，接著蓋上軟Q麻糬皮，最後再以鬆脆馬卡龍點綴，一旁還有馬林糖製成的小翅膀，神還原小櫻手持的魔杖「夢之鑰匙」，細節滿滿。

▲小可包神還原小可模樣超療癒。

套餐內還有把庫洛牌的封印之獸可魯貝洛斯「小可」變身成「小可包」的麵包等吃，搭配濃郁和風抹茶紅豆內餡，口感甜而不膩，還有超寫真萌樣，療癒爆表，而比薩盒上頭也有小櫻、小可身影，更寫下必勝力量「封印解除！」等字，可愛爆表。

▲必勝魔法吊飾有4款式隨機送，且只送不賣。

加碼再送1款「必勝魔法吊飾」，是迷你比薩盒結合小櫻、小可、知世等人氣角色，一共有4款式隨機出貨，只送不買，庫洛迷絕對要收藏。「必勝魔法套餐」即日起於門市、官網、PK APP正式開賣，售價749元，數量有限、售完為止。

▲▼「必勝魔法巴士」超吸睛。

除外，必勝客更打造「必勝魔法巴士」之旅，6月10日前只要透過PK APP下單必勝魔法套餐即可獲得抽獎資格，1人中獎2人同行，限量抽出48組，預計6月11日於APP發出中獎通知給得獎者，6月15日正式啟程。

「必勝魔法巴士」是由雙層觀光巴士換裝打造而成，外觀不僅有著繽紛必勝魔法套餐彩繪圖案，走進巴士裡頭還能看到小櫻、小狼、知世、桃矢及雪兔等角色的人形立牌，超級欠拍，鐵粉絕對不能放過。

▲巴士上有人氣角色立牌超欠拍。

▲麥當勞小麥麥體驗營開放報名了。（圖／業者提供，下同）

另，日本麥當勞去年推出的「店員家家酒」系列玩具台灣終於也有了，是以麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具，讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌到不行。即日起只要報名台灣麥當勞舉辦的小麥麥體驗營，就可一次獲得全套6款玩具，家家酒組數量有限、只送不賣、送完為止。

小麥麥體驗營歡迎3歲以上、120公分以下的小朋友報名參加，可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥胞的上班日常，報名費用899元，各門市採預約報名制，數量有限、約完為止。

▲麥當勞家家酒玩具組全套6款。

麥當勞店員家家酒系列玩具總共有6款，包括店員配件組、飲料機組、煎爐機組、收銀機組、玉米杯組及漢堡組，除了參加小麥麥體驗營可以全套獲得外，7月10日起凡透過麥當勞歡樂送網路訂餐滿399元（含外送費），隨餐也附贈小麥麥家家酒1款，款式恕不指定，送完為止。