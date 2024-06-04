必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣！有夢幻魔杖比薩、超萌小可包

▲「必勝客X庫洛魔法使」聯名套餐今天開賣。（圖／翻攝必勝客官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

封印解除！人氣速食品牌「必勝客」重磅攜手日本人氣少女動漫「庫洛魔法使」推出超狂聯名「必勝魔法套餐」，不僅把小櫻持有的夢之杖變身成「夢之鑰匙芝心披薩」，還有超可愛小可包，搭配限定小櫻比薩盒，夢幻爆表，還隨機送魔法吊飾共4款，即日起限時限量開賣，使用APP下單還可抽必勝魔法巴士之旅，鐵粉不能錯過。

▲必勝魔法套餐內含聯名比薩、小可包、限量吊飾及指定比薩盒。

「必勝客X庫洛魔法使」推出全新夢幻聯名「必勝魔法套餐」，內含「夢之鑰匙芝心比薩」，選用德式香腸與咖哩馬鈴薯泥製成，以及內餡是抹茶紅豆的超可愛的「小可包」，買還送必勝魔法吊飾，一共有4款隨機出貨，而比薩則搭配小櫻限定包裝比薩盒，上頭還有必勝力量「封印解除！」等字，可愛爆表，售價749元，即日起正式開賣，門市、官網、PK APP通通買得到，數量有限、售完為止。

▲必勝客還打造魔法巴士。

必勝客更打造「必勝魔法巴士」之旅，6月10日前只要透過PK APP下單必勝魔法套餐即可獲得抽獎資格，1人中獎2人同行，限量抽出48組，預計6月11日於APP發出中獎通知給得獎者；而根據曝光照片，可以看到魔法巴士應是由觀光巴士改裝，外觀有著必勝魔法套餐彩繪圖案，十分可愛。

▲麥當勞微牽絲起司堡回歸。（圖／業者提供）

另，麥當勞超夯「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」重磅回歸，選用一整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感及濃濃起司香，鐵粉肯定要衝，6月5日起至7月9日限時開賣或售完為止，單點皆為124元，經典套餐189元。

加碼還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同步現身，單點104元，經典套餐169元，通通要把握機會吃。