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庫洛魔法使比薩6／4開賣！必勝客搶先曝光聯名內容　再抽巴士之旅

▲必勝客庫洛魔法使聯名活動。（圖／取自必勝客臉書粉專）

▲必勝客庫洛魔法使聯名的「必勝魔法套餐」。（圖／取自必勝客臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

繼進擊的巨人後，人氣速食品牌「必勝客」近日又被傳出將和少女動漫「庫洛魔法使」聯名，今日官方粉專搶先公布活動內容，含有夢之鑰匙芝心比薩的「必勝魔法套餐」，6月4日於PK APP限量開賣，6月10日前訂購的消費者，還有機會抽中「魔法巴士之旅」，1人中獎、2人同行。

必勝客官方原本表示6月4日才會公開「庫洛魔法使」聯名活動內容，不過今日早上卻搶先在臉書粉專公布，必勝魔法套餐除了魔杖變身的「夢之鑰匙芝心比薩」、畫有小櫻的比薩外盒外，還有變身抹茶紅豆口味的「小可包」、限量訂製的必勝魔法吊飾，售價749元，6月4日PK APP限量開賣。

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▲必勝客庫洛魔法使聯名活動。（圖／取自必勝客臉書粉專）

▲「魔法巴士之旅」1人中獎、2人同行。（圖／取自必勝客臉書粉專）

此外，6月10日前在APP訂購必勝魔法套餐的消費者，有機會抽中必勝魔法巴士之旅，限額48組，1人中獎2人同行。根據粉專公布照片，魔法巴士應該是由觀光巴士改裝，外觀有著必勝魔法套餐彩繪圖案，巴士裡還有主角們的人型立牌，供粉絲合照留念。

▲必勝客庫洛魔法使聯名活動。（圖／取自必勝客臉書粉專）

▲巴士裡還有主角們的人型立牌，供粉絲合照留念。（圖／取自必勝客臉書粉專）

▲必勝客魔法巴士之旅活動注意事項。（圖／取自必勝客網站）

▲必勝客魔法巴士之旅活動注意事項，點圖可放大。（圖／取自必勝客網站）

這計劃早在5月25日就被必勝客員工曝光，在靠北必勝客投稿抱怨寫道：「公司真的瘋了，繼去年與巨人聯名，紙盒加披薩，今年換跟庫洛魔法使聯名，想來披薩又會做其中的角色，一開始覺得若是做小可，難度還不至於太高，但是下午一看到主配原物料，長長的德國腸，做小櫻或是那支魔法棒難度都很高欸。」更直言：「必斷貨。」

▲拿坡里年中慶優惠到6月5日。（圖／業者提供）

此外，為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」店祭出限時優惠，6月5日前，「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。

▲「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」主題活動6/7登場。（圖／曼迪傳播提供）

另外，2024日本賣座冠軍的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將在台上映，台灣動漫主題餐廳MyAnime Café日前宣布，柯南劇場版主題Café於6月7日至7月25日登場，除了以電影角色設定呈現店內裝潢及全系列餐點，活動期間消費滿額即贈劇照寫真卡，參加滿額集點活動還可獲得限定款閃銀大胸章。

▲「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

6月7日登場的「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」，以創意蔬食料理為特色，推出以柯南、基德、平次、和葉、小蘭等知名角色餐點，例如以立繪印象打造柯南的「五星米花漢堡」、曾表示大阪燒要配飯的平次有「大阪飯飯御好燒」、結合劇場版所在地北海道概念的基德「北海道白醬燉飯」、平次與和葉的「紅莓青蘋聖代」等等，點餐再送最新劇場版美圖特典。
 

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