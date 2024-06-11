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日本東京韓國學校「誤噴催淚噴霧」！　現場師生受傷

▲▼防身噴霧,催淚噴霧。（示意圖／VCG）

▲防身噴霧。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京韓國學校稍早發生「誤噴催淚噴霧」的事件，造成現場師生受傷，消防當局出動人員趕赴現場。

根據日媒《產經新聞》、《共同社》報導，東京消防廳今（11）日指出，稍早於上午9時55分（台灣時間上午8時55分），位於東京都新宿區若松町的「東京韓國學校」，發生有中學部的學生誤噴催淚噴霧的事件，造成現場教職人員和學生等23人受到輕傷、眼睛疼痛，其中有8名學生緊急送往醫院治療。

目前警視廳和東京消防廳正在調查詳細情況。

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