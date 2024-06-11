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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸男快艇直衝淡水！　國民黨嗆綠只會「抗中」無能「保台」

▲▼淡水漁人碼頭,旅遊,觀光,遊客,景點,國旅,人潮,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲陸男駕駛小艇直衝我淡水河防，於漁人碼頭處遭海巡逮捕。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海巡署北部分署9日獲報在漁人碼頭有一名大陸偷渡客，隨即到場並逮捕一名阮姓陸籍人士，阮男聲稱在對岸曾用微信發布不利於大陸的言論遭限制出境，才會萌生偷渡出境念頭，來台仿效「投奔自由」模式。檢察官複訊後依《入出國及移民法》將阮男要求移民署專勤隊，現已收容。國民黨發言人楊智伃今（11日）對此表示，民進黨只會口頭「抗中」，卻不知如何「保台」？

楊智伃續指，民進黨聲稱要抗中保台，大陸偷渡客卻能直接開船進入我首都周邊重要河口，偷渡客竟是海軍艦艇艇長，如入無人之境。如此諷刺情節，令人質疑民進黨難道只會口頭喊「抗中」，卻不知如何實際「保台」？國家邊境守護竟然如此輕易遭突破，國人的安全如何保障？

楊智伃提及，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的問題，無疑是給海巡國防單位傳達很重要的警訊。她認為，快艇可以肆無忌憚地進入，未來敵軍如果化整為零，分頭迎擊，首都的安全，令人擔憂！

楊智伃表示，民進黨執政之下，兩岸關係持續緊張，國際間皆將臺海視為最危險的火藥庫之一，對於國家安全的保障，民進黨不應該等閒視之，更不能以為倚賴「抗中保台」等口號，就真能維護國人安全。她強調，此事件凸顯我海防出現嚴重的漏洞，海軍跟海巡除了檢討之外，更應該提出具體的措施，維護國家安全，不能只靠政治人物的喊話。

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