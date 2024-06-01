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社會 社會焦點 保障人權

他車站商場行竊「秒被店員鎖定」　2度上門栽了...還偷日本攝影集

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局五分埔派出所接獲報案，在松山車站的商場內有民眾假意逛街閒晃，實則下手行竊，警方獲悉後趕往現場，發現男子已經不是第一次，且身上還起獲其他賣場以及服飾店偷來的衣服、鍋子、杯子甚至手提音響，警方查出光一周該名男子就2度「光顧」車站商場，另外還跑去大賣場、服飾店偷走物品。

警方調查，63歲的賴姓男子平時無業，在16日下午5時許，跑到松山車站的店家閒晃，店員發現其離開後有物品短缺，當場調閱監視器查看，並將賴的影像提供警方，沒想到囂張的賴，又在22日晚上7時許再度光顧松山車站的商場，眼尖店員認出賴姓男子一路尾隨觀察，果真發現賴又下手行竊。

▲▼男子2度光顧商場偷東西，眼尖店員發現立刻報警處理。(圖／記者邱中岳翻攝）

男子2度光顧商場偷東西，眼尖店員發現立刻報警處理。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後趕往現場，對賴姓男子進行盤查，果真在裡面發現偷走的衣服以及2瓶墨水，另外還有大賣場偷來的襪子、杯子、鍋子以及手提音響，另外還有服飾店的衣服等物品，警方清查，賴姓男子總共光顧車站賣場2次、大賣場以及服飾店，4次下來得手26件商品，害店家損失8200元。特別的是，賴所偷的物品什麼都有，從CD播放器到衣服、帽子、延長線，甚至還有日本藝術家岡本太郎的《沖繩》攝影集，和一本日本鳥類圖鑑。

▲▼男子2度光顧商場偷東西，眼尖店員發現立刻報警處理。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子第一次光顧商場偷東西就被店員掌握，再度上門當場被逮。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方將賴姓男子帶回派出所偵訊，對於為何下手行竊，男子則回答就是看到東西不錯，才想說偷走帶回去使用，警方訊後也依照竊盜罪嫌，將賴姓男子依規定解送地檢署偵辦。信義分局呼籲，受害商家可主動與轄區分局聯繫，以減少財物損失。

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