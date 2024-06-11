　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮富世國小女足奪冠！782隊脫穎而出　校長：冠軍之路不輕鬆

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「112學年國小世界盃足球賽」全國總決賽於6月7日至10日在台北田徑場熱鬧開戰，全國共有782隊參賽，經過一連串的激烈賽事後，花蓮富世國小女生組一路過關斬將取得冠軍賽門票。6月10日下午進行冠亞軍賽，富世國小以4:0擊退彰化永靖國小，勇奪金盃！

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

富世國小女足隊在蘇宛菁教練的帶領下，首次闖進全國十六強的決賽，就先以6：0擊敗高雄瑞興國小，勇闖八強賽，再以8：1跌破眾人眼鏡的強勢攻擊，打敗去年亞軍台東成功國小，攜手花蓮瑞北國小一同進入四強，在四強戰的對手是去年的季軍新北自強國小，也是此次賽事奪冠呼聲最熱門的球隊，沒想到富世國小把握幾個進攻機會，以2：0挺進冠軍賽，對上以3：1擊敗瑞北國小的彰化永靖國小。

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6月10日下午三點的冠亞軍賽，對上彰化永靖國小，孩子們延續前一天的氣勢，在冠軍賽中大展身手，富世鄉親也特別北上為選手加油，最終以2:1擊敗對手，為花蓮、為富世爭取最高榮耀，勇奪金盃！

特別值得一提的是，這支富世國小女足隊的表現令人驚艷，並且獲得多個個人獎項的肯定，隊長田笠妊獲得大會金球獎，隊員白芷萱獲得大會金靴獎，而隊員陳語恩則獲得大會金手套獎，她們的努力和才華為整個花蓮縣帶來驕傲。

教練蘇宛菁說，此次賽事孩子的表現越戰越勇，從一開始參加預賽時的緊張，對自己沒信心，到後面經過複賽、決賽的洗禮，孩子們已經能充分享受踢球的樂趣，大家團結一心做好教練交代的指令和戰術，真的是很欣慰，她也要感謝花蓮其他球隊的相互切磋交流，感謝秀林國中女足的對抗訓練，讓富世的孩子能為花蓮爭光。

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮崇德國小和瑞北國小分別獲得男生組和女生組的殿軍。

隊長田笠妊說，這個冠軍真的是我們最棒的畢業回憶，回顧剛加入足球隊時，比賽成績不太理想，感謝教練和老師不斷的鼓勵，感謝家人不斷的支持，感謝隊員不放棄的堅持，終於能享受到勇奪冠軍的喜悅。

領隊的富世國小校長鄭嘉毅表示，一所不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，在經歷0403大地震，能夠在縣府積極推動重建的時刻，看到孩子們個個拼戰全力，展現絕佳的默契及球技，為花蓮勇奪冠軍！真的是送給鄉親最大的禮物，鼓舞大家的士氣。而且剛好這一學年是富世建校百年，這座冠軍正是最棒的百年校慶紀念禮。

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鄭嘉毅校長也說，冠軍之路並不輕鬆，感謝花蓮縣政府的長期支持及經費補助，使得孩子們及教練團隊能夠持續茁壯成長；感謝花蓮縣體育會足球委員會、花蓮縣足球協會、臺灣電力公司、威剛科技等單位的大力支援和鼓勵，提供了學校在賽場上奪冠的重要後盾，幫助孩子們及教練都能持續的努力成長；更要感謝家長們及老師的支持與鼓勵，讓孩子們盡情的發揮，創造富世輝煌的成績！

此外，花蓮縣崇德國小和瑞北國小分別獲得男生組和女生組的殿軍，這也是花蓮縣在國小世界盃足球賽中取得的最佳成績。

ET快訊
快訊／邱丹酒駕毀職棒生涯：對不起，讓大家失望了
快訊／邱丹遭樂天球團開除
快訊／懲處！　海巡署認「2大疏失」
LIVE／陸男直闖淡水河！　海巡署最新說明
快訊／大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風
謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔
踏板塌了！台中工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊
新冠病例暴增！　疾管署宣布「進入流行期」
獨／在台中！亞洲最大百貨6／30動工　大咖韓星開唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

身障及中高齡員工逾7成　雲林登豐米蘭商旅化身友善共融職場

林百貨再開幕10週年　台南400‧璀璨新「10」代

台中和平台8線大樹斷裂躺路中　警民協力清除恢復通行

花蓮富世國小女足奪冠！782隊脫穎而出　校長：冠軍之路不輕鬆

國民黨「財劃法」修正版苗栗可增200億稅收　鍾東錦直言：作夢！

台灣工藝之父顏水龍生日當天推特展　工藝中心打造親子共融天地

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

身障及中高齡員工逾7成　雲林登豐米蘭商旅化身友善共融職場

林百貨再開幕10週年　台南400‧璀璨新「10」代

台中和平台8線大樹斷裂躺路中　警民協力清除恢復通行

花蓮富世國小女足奪冠！782隊脫穎而出　校長：冠軍之路不輕鬆

國民黨「財劃法」修正版苗栗可增200億稅收　鍾東錦直言：作夢！

台灣工藝之父顏水龍生日當天推特展　工藝中心打造親子共融天地

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：換黨經驗多想選快加入國民黨

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

疑似誤食毒雞蛋！17歲少年「食物中毒」肚子痛死　同校2歲童也死了

「北投夏日魔法節」7／5登場！5夜間裝置、市集　酒家菜宴明起開訂

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

謝金燕錄影痛揭幼時陰影：我是沒童年的傢伙！全場尷尬　掀父女糾葛

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

地方熱門新聞

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

2024台南國際龍舟錦標賽閉幕

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

桃園市長盃龍舟賽　龍王組冠軍大溪區隊二連霸

2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

桃林鐵路龜山區自行車道　微整拓寬瓶頸段

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

40年名店狗尾雞燒毀　訂位全取消

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

新北百年古井打午時水　蘆洲李宅端午節包粽比賽

嘉義縣端午龍舟賽帶動周邊旅遊經濟

更多熱門

相關新聞

2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

2024龍潭歸鄉文化節-水上高樁獅王爭霸賽，9日起於龍潭大池舉行，參賽的隊伍都使出渾身解術，現場加油民眾並不停的搖旗助陣，場面精彩，10日閉幕，由基隆長興呂師父龍獅團奪得第一。

玉山盃／個人獎、明星球員名單出爐

玉山盃／個人獎、明星球員名單出爐

玉山盃桃園市二連霸奪U18組訓權

玉山盃桃園市二連霸奪U18組訓權

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

關鍵字：

富世國小女足奪冠校長冠軍輕鬆

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！網暴動朝聖

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面