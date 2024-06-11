花蓮富世國小女足奪冠！782隊脫穎而出　校長：冠軍之路不輕鬆

▲▼富世國小在冠軍賽中大展身手，最終以2:1擊敗對手彰化永靖國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「112學年國小世界盃足球賽」全國總決賽於6月7日至10日在台北田徑場熱鬧開戰，全國共有782隊參賽，經過一連串的激烈賽事後，花蓮富世國小女生組一路過關斬將取得冠軍賽門票。6月10日下午進行冠亞軍賽，富世國小以4:0擊退彰化永靖國小，勇奪金盃！

富世國小女足隊在蘇宛菁教練的帶領下，首次闖進全國十六強的決賽，就先以6：0擊敗高雄瑞興國小，勇闖八強賽，再以8：1跌破眾人眼鏡的強勢攻擊，打敗去年亞軍台東成功國小，攜手花蓮瑞北國小一同進入四強，在四強戰的對手是去年的季軍新北自強國小，也是此次賽事奪冠呼聲最熱門的球隊，沒想到富世國小把握幾個進攻機會，以2：0挺進冠軍賽，對上以3：1擊敗瑞北國小的彰化永靖國小。

6月10日下午三點的冠亞軍賽，對上彰化永靖國小，孩子們延續前一天的氣勢，在冠軍賽中大展身手，富世鄉親也特別北上為選手加油，最終以2:1擊敗對手，為花蓮、為富世爭取最高榮耀，勇奪金盃！

特別值得一提的是，這支富世國小女足隊的表現令人驚艷，並且獲得多個個人獎項的肯定，隊長田笠妊獲得大會金球獎，隊員白芷萱獲得大會金靴獎，而隊員陳語恩則獲得大會金手套獎，她們的努力和才華為整個花蓮縣帶來驕傲。

教練蘇宛菁說，此次賽事孩子的表現越戰越勇，從一開始參加預賽時的緊張，對自己沒信心，到後面經過複賽、決賽的洗禮，孩子們已經能充分享受踢球的樂趣，大家團結一心做好教練交代的指令和戰術，真的是很欣慰，她也要感謝花蓮其他球隊的相互切磋交流，感謝秀林國中女足的對抗訓練，讓富世的孩子能為花蓮爭光。

▲▼花蓮崇德國小和瑞北國小分別獲得男生組和女生組的殿軍。

隊長田笠妊說，這個冠軍真的是我們最棒的畢業回憶，回顧剛加入足球隊時，比賽成績不太理想，感謝教練和老師不斷的鼓勵，感謝家人不斷的支持，感謝隊員不放棄的堅持，終於能享受到勇奪冠軍的喜悅。

領隊的富世國小校長鄭嘉毅表示，一所不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，在經歷0403大地震，能夠在縣府積極推動重建的時刻，看到孩子們個個拼戰全力，展現絕佳的默契及球技，為花蓮勇奪冠軍！真的是送給鄉親最大的禮物，鼓舞大家的士氣。而且剛好這一學年是富世建校百年，這座冠軍正是最棒的百年校慶紀念禮。

鄭嘉毅校長也說，冠軍之路並不輕鬆，感謝花蓮縣政府的長期支持及經費補助，使得孩子們及教練團隊能夠持續茁壯成長；感謝花蓮縣體育會足球委員會、花蓮縣足球協會、臺灣電力公司、威剛科技等單位的大力支援和鼓勵，提供了學校在賽場上奪冠的重要後盾，幫助孩子們及教練都能持續的努力成長；更要感謝家長們及老師的支持與鼓勵，讓孩子們盡情的發揮，創造富世輝煌的成績！

此外，花蓮縣崇德國小和瑞北國小分別獲得男生組和女生組的殿軍，這也是花蓮縣在國小世界盃足球賽中取得的最佳成績。